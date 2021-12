Publican mapa espacial con nuevas subestructuras al final de la Vía Láctea

Un equipo internacional de astrónomos dirigido por el investigador Chervin Laporte, del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (España), ha publicado un nuevo mapa de la Vía Láctea con nuevas subestructuras gracias a los datos recogidos por la sonda espacial Gaia.

“Hasta ahora, no se había podido explorar mucho esta región de la Vía Láctea por culpa de la interferencia del polvo que hay en medio, que oscurece gran parte del plano galáctico”, ha explicado Laporte.

El equipo, que ha publicado los resultados en la revista “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, ha analizado los datos de movimiento enviados desde la sonda de la Agencia Espacial Europea disponibles desde diciembre del 2020.

“Aunque el polvo afecta a la luminosidad de las estrellas, no tiene efectos en el movimiento estelar. Por lo tanto, podemos usar el movimiento de las estrellas para obtener una tomografía de las regiones más extensas de la galaxia”, ha añadido el investigador del Instituto barcelonés.

Estructuras filamentosas desconocidas

El mapa ha revelado la existencia de muchas estructuras filamentosas en la parte exterior del disco que hasta ahora eran desconocidas, además de ofrecer una visión global más nítida de las estructuras que ya se conocían anteriormente.

