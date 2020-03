Eminem estrena video y Mike Tyson “lo noquea”

(Foto: captura de YouTube)

En su nuevo material Eminem presenta escenas fuera de la imaginación: vomita piezas de lego, acciona un lanzamisiles y es perseguido en un supermercado por dos Godzilas, según publica el sitio Sputnik News.

De acuerdo con la publicación, el artista estadounidense dedica su producción al rapero Juice WRLD, muerto en diciembre del 2019 por una sobredosis de droga a sus 21 años.

El video también recuerda algunas de las obras más emblemáticas del propio Eminem, como 8 Mile o The Real Slim Shady, o el viejo colaborador del rapero, Dr. Dre.

“Godzilla forma parte del undécimo disco de Eminem, Music to be murdered by, lanzado a finales de enero”, recuerda Sputnik.