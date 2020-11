“100 Años”: La ranchera tradicional de Carlos Rivera en la que Maluma demuestra su pasión por este género musical

Maluma y Carlos Rivera promocionan la ranchera "100 años". (Foto Prensa Libre: EFE)

Conocido y admirado por interpretar música contemporánea de México, Carlos Rivera unió fuerzas con el artista urbano Maluma para dar vida a 100 Años, una colaboración con la que ambos sorprendieron a sus admiradores por tratarse de una ranchera.

Sin ser el género principal de ninguno de los dos, sus fanáticos se pronunciaron en las redes sociales debido a que no esperaban una fusión entre Carlos Rivera y Maluma. Sin embargo, multitudes reaccionaron de forma positiva al saber que unieron sus voces para interpretar 100 Años, un tema al estilo mariachi con el que evidenciaron que su amor por la música mexicana es algo que tienen en común.

“Esta canción es el encuentro de dos amigos que llamaron un mariachi y con un par de tequilas quisieron cantar ranchero”, dijo Carlos Rivera, quien promociona esa pieza en todas las plataformas de música digital.

El videoclip

Debido a la pandemia del coronavirus, cada artista grabó su voz y video por separado. Carlos Rivera lo hizo en la ciudad de México y Maluma en Miami, EE. UU.

A pesar de la distancia, ambos intérpretes lograron brindar por su amistad a través de la pantalla y mostraron el afecto que tienen por la cultura de ambos.

Los dos intérpretes inclinaron todo su sentimiento en esta canción de desamor de la autoría de Carlos Rivera, Maluma, Édgar Barrera y Vicente Barco: “aunque digan que no hay mal que dure más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo, un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo”. Además, en este video Anita Tillero y Clara Pablo dirigieron a Maluma mientras que Adrián Patiño a Carlos Rivera.

Esta colaboración se suma a la lista de éxitos acumulados en 2020 para Rivera, los cuales comenzaron con el sencillo Perdiendo la cabeza, tema donde se reinventó dominando los ritmos latinos actuales.

El artista mexicano también publicó en varios formatos, incluyendo un vinilo, la producción Sessions Recorded At Abbey Road y durante la cuarentena grabó el EP de covers acústicos Si fuera mía.

Por su parte, Maluma ha superado los 43 millones de vistas por su Hawái Remix junto a The Weeknd en menos de dos semanas de su estreno.