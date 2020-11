4 situaciones de la cuarta temporada de “The Crown” que no sucedieron tal cual

la cuarta temporada de "The Crown" se estrenó el 15 de noviembre en Netflix. (Foto Prensa Libre: Forbes/cortesía Netflix).

La cuarta temporada de “The Crown” llegó a Netflix para convertirse en toda una sensación. La exitosa serie continúa mostrando su versión de la historia de una de las familias más importantes del mundo lideradas por la reina Isabel II.

En esta ocasión, la producción inicia su narración en el año de 1970, cuando la familia presta particular interés en su línea de sucesión. Atendiendo a lo anterior, llega la figura de la princesa Diana, quien se convertiría en uno de los personajes más amados alrededor del mundo, pero que viviría otra historia dentro de su hogar, muy alejada a los cuentos de princesas.

A la par, la política toma un nuevo rumbo con la llegada de Margaret Thatcher, primera mujer en ocupar el puesto como ministro que tendrá una relación tensa con la reina Isabel II por las diferencias ideológicas entre ambas.

Si bien es cierto que la serie sigue los acontecimientos pasados, no todo lo que se expone en la serie resulta ser cien por ciento verídico. Su creador, Peter Morgan, ha declarado que en ocasiones ha hecho uso de la ficción para algunos hechos de la trama.

En la cuarta temporada no es la excepción. Ante esto, recopilamos algunos —de los muchos— sucesos que no fueron abordados fielmente a lo ocurrido. Aceptémoslo: si fue de los que devoró la última temporada seguro tendrá muchas dudas.

El asesinato de Lord Mountbatten en The Crown

Un hecho trágico llega en los primeros capítulos de ‘The Crown’ con la representación del asesinato de Lord Mountbatten. En ‘The Crown’ se narra que éste sucede a causa de una bomba que explota cuando el personaje se encuentra en un barco en compañía de más personas.

El hecho no está tan alejado de la realidad, solo que el personaje no murió de forma instantánea, como pretende la serie. Aún con vida es llevado a la orilla, donde perdió la vida. Otro hecho a destacar es que Mountbatten estaba acompañado de tres personas y no solo de dos, como se ve en el capítulo de la serie.

Primer encuentro entre Carlos y Diana

Netflix presentó una fantasía en “The Crown” sobre el primer encuentro entre la princesa Diana y el príncipe Carlos. Ella, vestida para un personaje de la obra “Una noche de verano” encuentra a Carlos en su casa, donde muestra su inocencia al solo contar con 16 años de edad. Tiempo después se reencuentran y comienza la historia de su tormentosa relación.

Contrario a esto (según registros) los personajes se conocieron por primera vez en 1977, en una fiesta de caza ofrecida por la familia Spencer cuando aún Carlos mantenía una relación sentimental con la hermana de Diana, Sarah. No fue hasta tres años después cuando sus vidas se cruzaron, iniciando así el cortejo que terminaría en uno de los matrimonios más polémicos de la Familia Real.

Margaret Tacher y la visita a Balmoral

Otra situación que destacó en los primeros episodios de la cuarta temporada de The Crown fue el inicio de la relación entre Margaret Tatcher y la reina Isabel II, la cual no comenzó con las mejores intenciones. Pese a eso ambas, después de años de convivir, lograron terminar en una relación de mutuo respeto.

En The Crown la primer ministro asiste junto a su esposo a Balmoral como invitados de la reina. Allí, la figura rígida de Thatcher es, hasta cierto punto, ridiculizada por los miembros de la Familia Real al exponerla a situaciones donde la vestimenta o las actividades la expusieron como un pez fuera del agua.

El mismo biógrafo de Thatcher, Carlos Moore, comentó para The Telegraph que algunos aspectos de esta visita fueron erróneos. El realismo de las actuaciones de Olivia Colman y Gillian Anderson, hacen cuestionar si realmente sucedió y de ser una realidad, seguramente sería tal como ellas lo plasmaron en sus personajes.

El allanamiento de Michael Fagan

Un hecho que sorprendió a toda la sociedad británica fue el acto de Michael Fagan al burlar la seguridad del palacio de Buckingham, logrando perpetrar la propiedad y llegar hasta la habitación de la reina Isabel II. Aunque este hecho fue verídico, la producción de Netflix cambió el encuentro entre ambos.

En uno de los episodios de la cuarta temporada de ‘The Crown’, Fagan entra a la habitación y comienza a hablar de los problemas económicos por los que pasaba, así como la situación del país —hecho que según los reportes no sucedió, ya que el intruso manifestó tiempo después que solo conversaron por diez minutos sobre su situación matrimonial, y que le pidió un cigarrillo a la reina para después ser sorprendidos por una empleada del lugar, quien avisó a las autoridades—.

Isabel II guardó en todo momento la compostura ante el extraño hecho, pese a que el responsable tenía la mano llena de sangre debido a un accidente con un cenicero.

Este hecho le valió ser internado al responsable en una institución psiquiátrica, mientras que Margaret Thatcher se disculpó personalmente con la reina y ofreció mayor seguridad. The Crown cuarta temporada promete una historia sin igual.

