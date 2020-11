Príncipe Carlos confesó a Diana que no la amaba antes de la boda real

Lady Di y el príncipe Carlos en el balcón del palacio de Buckingham luego de la boda real en 1981. Foto: Hemeroteca PL

El príncipe Carlos y Diana Frances Spencer contrajeron matrimonio el 29 de julio de 1981, eclipsando el mundo occidental, como suele ocurrir con los grandes acontecimientos de la realeza británica.

Pero una revelación en el contexto de un documental sobre Lady Di hace creer que aquél encuentro no tenía como protagonistas a dos almas enamoradas.

La prensa británica hace eco de una declaración de Penny Thornton, una astróloga a quien Diana le confiaba sus más íntimos secretos.

Según Thornton, la noche previa a la boda, Carlos le confesó a Diana que no la amaba.

“Una de las cosas más impactantes que Diana me dijo fue que la noche antes de la boda Charles le dijo que no la amaba. Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana”, destapó

Thornton, que agregó: “Ella no quería seguir adelante con el casamiento en ese momento y pensó en no asistir a la boda”.

Pero nada de eso ocurrió y la boda siguió al pie de la letra en la Catedral de Saint Paul en Londres.

Esa revelación confirmó lo que por años la prensa británica había sospechado sobre que la mujer que robaba los suspiros de Carlos era Camilla Parker Bowles, su actual pareja y con quien contrajo nupcias en 2005.

De hecho quedaba poco lugar a dudas puesto que, en una entrevista de 1995 que Lady dio a la BBC y que todo británico recuerda, ella sentenció: “Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”.