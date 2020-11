Disney Plus Guatemala: fecha de lanzamiento y datos que tiene que saber

El contenido que ofrece Disney+ incluye más de 7,500 episodios y 500 películas. Foto tomada de la web disneyplus.com/gt/

Cada día nos acercamos más al 17 de noviembre, una fecha muy esperada por las familias guatemaltecas que ahora tendrán una oferta más amplia de servicios en streaming para elegir.

Disney Plus anuncia su llegada y promete poner a disposición de los usuarios contenidos de las casas de Disney, Pixar, Marvel, StarWars y National Geographic. Con ello trae toda una variedad de películas y series dirigidas a toda la familia.

Algunas series disponibles en Disney Plus son: The Mandalorian (una de las más esperadas con su nueva temporada), High School Musical: La serie, Marvel´s Hero Projecto, WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, Lizzi McGuire, Monstruos en el trabajo, Soy Luna, Spiderman de los 90, Los Simpson, Doug y Marvel´s What If…?, entre otras. A la vez, reunirá los clásicos animados de Disney por primera vez en un solo lugar.

La gran pregunta para los guatemaltecos continúa siendo el precio ya que en la página Web de Disney Plus únicamente aparece un formulario para dejar la dirección de correo electrónico.

Los precios que actualmente se pagan en Guatemala por contenidos en directo son estos:

Netflix Amazon Prime Google Play Por mes US$7.99 – US$13.99 Q49* Anual Compra/ alquiler Varía p/ película

*A través de Tigo (los primeros cuatro meses son gratis)

Disney Plus hace alianza con Visa para Latinoamérica

La tarjeta de crédito Visa anunció hace algunos días en un comunicado emitido en Florida que tiene un acuerdo con Disney para “traer la magia Disney+ a los tarjetahabientes”. En el documento se lee que “el acuerdo de dos años con The Walt Disney Company permitirá que sus tarjetahabientes elegibles de productos Infinite, Signature y Platinum en la Región disfruten de experiencias y beneficios exclusivos cuando se inscriban al servicio Disney Plus”.

A la vez, se indica que Visa entregará de regalo, a todos los tarjetahabientes elegibles de productos Platinum, Signature e Infinite, en algunos países de América Latina y el Caribe, hasta 4 meses de Disney Plus cuando se inscriban a la plataforma (Platinum: 2 meses de regalo, Signature: 3 meses de regalo y Infinite: 4 meses de regalo).

Dentro de los países donde estará disponible la promoción se menciona Guatemala, pero no hay detalles sobre el precio ni en qué consiste el regalo.

Los precios anunciados en los países vecinos

Para México el costo ofrecido es de US$6.99 mensual y US$69.99 anual. En Costa Rica y Panamá el costo se estima en US$5.99 mensual y US$59.99 anual.

En otros países de Latinoamérica hubo descuentos si compraba antes del lanzamiento, como en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú, Panamá, Colombia, Uruguay y Ecuador.

Disney Plus creció en un año y llega a más de 73 millones de suscriptores

Disney, que publicó este jueves los resultados empresariales del cuarto trimestre del año fiscal, anunció este jueves que su plataforma digital Disney Plus, que cumplió un año, cuenta con 73,7 millones de suscriptores desde el pasado 3 de octubre, lo que supone uno de los puntos fuertes del gigante del entretenimiento.

Esta cifra supone un importante aumento desde los 60,5 millones de suscriptores de Disney Plus que anunciaron el pasado mes de agosto, pero no es la única plataforma propiedad de Disney que ha ganado terreno, puesto que Hulu pasó de 35,5 millones de finales de junio a 36,6 millones.

“El verdadero punto brillante ha sido nuestro negocio directo al consumidor, clave para el futuro de nuestra empresa, y en este aniversario del lanzamiento de Disney Plus nos complace informar que, al final del cuarto trimestre, el servicio tenía más de 73 millones de suscriptores de pago, superando con creces nuestras expectativas en solo su primer año”, dijo en un comunicado de la empresa el director ejecutivo de Walt Disney, Bob Chapek.

Los países que ya disponen de Disney Plus son Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Nueva Zelanda, España, Italia, Reino Unido, otros países de Europa y Japón.