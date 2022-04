“A mí y a mis hijos nos duele”: ex pareja de Alfredo Adame revela el daño que sus acciones han causado en su familia

Este martes 5 de abril, el ex galán de telenovelas protagonizó una nueva pelea al irse a los golpes con Manuel Montalvo, abogado de Carlos Trejo, quien acusó a Carlos Adame de no cumplir con su palabra y ausentarse de la batalla que tenían pautada para agosto de 2019.

Tras esta nueva polémica en la vida del actor de 63 años, Mary Paz Banquells, ex pareja de Alfredo Adame, dio su opinión sobre lo sucedido a pesar de que ni ella ni sus hijos tienen contacto con él desde hace varios años.

Lea también: Alfredo Adame rompe el silencio luego de pelea y dice que no tiene “ninguna alteración en cuanto a salud mental”

“Estoy sorprendida, cada quien su vida, mis hijos y yo estamos lejos de todo esto desde hace 5 años. No tenemos nada que decir, ni opinar, ni tenemos por qué. Cada quien agarró su camino, ojalá sea el camino que lo haga feliz. A mí me duele, a mis hijos les duele”, reveló.

Pese al distanciamiento que tienen, y de que Adame negara a sus hijos en reiteradas ocasiones, la ex pareja del actor confesó que ellos siguen siendo afectados por estos escándalos.

Lea más: Al borde del llanto: la increíble reacción de Carlos Trejo ante la pelea protagonizada por Alfredo Adame en contra de su abogado

“A mis hijos les duele, finalmente es su padre, a mí me duele ver a mis hijos preocupados o sufriendo por lo que pueda pasar, pero mis hijos no pueden solucionar nada. Ojalá tome conciencia de que en este mundo ya hay demasiada agresión como para seguir esa violencia”, indicó.

No hay día en el que Alfredo Adame no visite el suelo. pic.twitter.com/2Ea8KRj9ro — Villa (@viilla_) April 5, 2022

Para finalizar, Mary Paz Banquells informó que la situación en torno al actor de 62 años preocupa de gran manera a sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro, a quienes Alfredo Adame amenazó con quitarles su apellido.

Le puede interesar: Alfredo Adame: el día en que el actor supuestamente asesinó a un ladrón y cuáles fueron los motivos de sus actos

“Él marcó su raya, él finalmente dijo que no eran sus hijos, que no eran su sangre, les quería quitar su apellido y mis hijos no me comentan nada. Pero sé que en el fondo les duele, les afecta, pero no se puede hacer nada. Si tú no reconoces tus errores, que necesitas ayuda profesional, pues nadie puede hacer nada por ti”, finalizó.