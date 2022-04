“Me dio pena”: la reacción de Laura Bozzo ante la reciente pelea de Alfredo Adame

Tras este bochornoso incidente, varias personalidades del mundo del espectáculo en México han dado su opinión de lo ocurrido y han hablado sobre la recurrente actitud violenta de Alfredo Adame.

Laura Bozzo fue una de las personas que se unió a la discusión en torno al actor de 63 años y durante el programa De primera mano se pronunció sobre esta pelea mientras hablaba sobre sus próximos proyectos televisivos.

Al inicio de la entrevista, la presentadora peruana habló sobre el secreto de su éxito, ya que a pesar de enfrenta problemas legales en México, ella nunca le guardó rencor a nadie.

“El secreto de mi éxito es jamás guardar rencor. Tú me puedes acuchillar por la espalda y después me da pena”, reveló.

Ante esta confesión, Laura Bozzo dedicó unos minutos para hablar sobre la pelea que protagonizó este martes Alfredo Adame, quien en varias ocasiones ha amenazado a la presentadora.

“Acabo de ver lo de Adame y me dio pena. Me ha deseado hasta la muerte, me ha amenazado de muerte y todo, pero me dio pena”, comentó Laura.

“Un actor que llegó a donde llegó, estar en ese nivel con su familia y todo lo demás”, agregó.

Finalmente, Laura Bozzo aseguró que nunca le ha deseado el mal a nadie y que durante los últimos meses, a raíz de los problemas que se ha enfrentado, aprendió a ser más agradecida con la vida.

“Nunca le deseo mal a nadie, yo siempre trato de desear lo mejor porque es lo que Dios me da de regreso, esa es mi política. Me he vuelto agradecida, es lo que tengo en la mente: agradecer y decretar”, confesó.