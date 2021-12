Laura Bozzo: los audios filtrados que la ponen en polémica con México

Las palabras de Laura Bozzo fueron filtradas en el programa Chisme No Like, donde se revelaron unos supuestos audios en donde la presentadora criticó fuertemente varios ejecutivos de Televisa y estableció que los aguantaba solamente porque tenía que trabajar.

La ex presentadora de “Laura en América” habló sobre Pepe Bastón, ex directivo de Televisa, y lo criticó debido a que supuestamente él y su esposa Eva Longoria nunca la quisieron dentro de la empresa.

“Son gente de ….¿me entiendes? Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron”, se escucha decir a Laura Bozzo.

De igual manera, se le escucha decir que todos los logros que ella tuvo en Televisa fueron gracias a su talento, ya que la televisora nunca la apoyó.

“Si yo no me muevo con la Visa y me quedo allá y los mando a la chingada y me voy donde César Conde, donde todos los presidentes de cadenas; pues yo no he firmado nada con Televisa, absolutamente nada está confirmado”, comentó la presentadora en el supuesto audio filtrado.

Añadido a esto, Laura Bozzo también arremetió contra Yolanda Andrade luego de que la actriz hablara sobre la sexualidad de Verónica Castro.

“A ver, Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja y sin embargo, defienden a Yolanda Andrade. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales que se maneja”, dijo Laura.

Finalmente, la presentadora de 69 años, quien vive en México desde 2009, aseguró que era una pesadilla vivir en este país ya que nunca la respaldaron luego de sus serios problemas legales en su natal Perú.

“Es una verdadera pesadilla vivir acá”, puntualizó Laura Bozzo.

Laura se encuentra resolviendo sus problemas con la justicia mexicana, luego de que se girara una orden de captura en su contra por evasión fiscal, la cual ella aseguró hace unas semanas que fue retirada tras pagar un monto solicitado por un juez.