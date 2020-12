A ritmo de merengue electrónico Thalía desea una “Feliz Navidad” para los guatemaltecos

Thalía promociona la versión del tema “Feliz Navidad” a ritmo de merengue electrónico. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Reconocida en el mundo por su faceta como cantante y actriz, Thalía recurrió a un clásico de la época para acercarse a los hogares durante la época navideña.

La artista mexicana promociona en la actualidad su propia versión del clásico Feliz Navidad, interpretado originalmente por José Feliciano y desde el 20 de noviembre pasado con su lanzamiento, Thalía busca que las familias bailen con su reciente interpretación, ideal para despedir el 2020.

“Esta es una canción clásica que nos lleva a esos años de infancia y de ingenuidad donde no había problemas, donde todo era posible, donde soñábamos, jugábamos y bailábamos. También donde nuestras navidades estaban llenas de colorido, de poner el arbolito con la familia, de ir al mercado y escuchar la radio mientras se compraba algo para llevar a casa”, dijo Thalía, quien recientemente conversó con Prensa Libre a través de una videollamada por la plataforma Zoom.

De acuerdo con la artista mexicana, su versión está basada en un merengue electrónico, pero sin apartarse del pop, género musical que la ha acompañado durante su trayectoria.

“Estar aquí, tener mi propia versión del éxito de Feliciano y de pronto cantarla con este merengue electrónico muy latino fue lo que consideré en estos momentos debido a que la gente necesita más alegría, más empatía, más fortaleza y amor. Además, se me hace increíble poder ser esa voz que acompaña a mi gente”, agregó Thalía.



La versión de Feliz Navidad que promociona Thalía, al igual que en el tema original de Feliciano, alternas frases en español y en inglés y está disponible en formato streaming en Spotify, Amazon Music y Deezer, entre otras. Además, el tema se incluyó como prioritario en las listas de reproducción de “Navidad Latina” en todas esas plataformas digitales.

El videoclip

Para promocionar el tema, Thalía publicó el videoclip oficial de Feliz Navidad en YouTube. La pieza de 3.58 minutos se observa a la artista mexicana en forma animada, rodeada de caricaturas de personajes navideños, con el que promete deleitar a varias generaciones.

“Este video lo hicimos pensando precisamente en que tenía que ser para toda la familia y que lo pudiera gozar desde el bebé, el hermanito, la tía, la mamá y la abuelita. Se agregó animación y se eligieron dibujos con símbolos que evocan a las etapas navideñas que se observan en televisión. Entonces, para mí era importante regalar este formato para todos en el hogar porque cuando escucho la canción y cuando veo el video, me imagino a toda la familia bailando y gozando. Veo al abuelito bailando con sus nietos, a la mamá con sus hijos y me imagino a toda la familia feliz”, agregó Thalía.

El auge en TikTok y las redes sociales

Convencida de que su música en la actualidad se promociona en diferentes plataformas, Thalía tiene claro que las redes sociales la han marcado en los últimos años y la han ayudado a difundir sus creaciones. Además, la artista multipremiada ha detectado que la tecnología le ha permitido contar con varias plataformas de exposición.

Con la llegada de Feliz Navidad, varios usuarios, específicamente en TikTok han viralizado el tema a través de videos cortos.

“La verdad me encanta lo que sucede en el entorno digital porque siento que tengo una bendición enorme. Crecí con mi público y me dio la oportunidad de cantarle desde muy pequeña, pero muchas otras generaciones se han ido uniendo a lo que yo hago, a mis canciones, a mi actuación o a lo que yo como persona de entretenimiento hago. Además, últimamente con las redes sociales algunos me han descubierto como ´TikToker´, otros me reconocen como ´Influencer´, pero con solo estar aquí presente, de estar acompañando a la gente y de seguir creando contenido para todos, yo con eso estoy feliz”, dijo Thalía.

El saludo y agradecimiento al fan guatemalteco

La artista mexicana disfruta la temporada navideña con sabor latino, acompañada con tradiciones de la época como platillos típicos y música tradicional. Además, cada año logra impactar a sus admiradores a través de sus canciones, las cuales forman parte del playlist de las personas que admiran su trayectoria y estilo.

Agradecida con el apoyo que se le ha brindado en Guatemala, incluso desde el inicio de su carrera artística, Thalía envió un mensaje a sus seguidores locales.

“Envío un saludo a toda mi gente hermosa de Guatemala que siempre han estado para mí, que siempre me han permitido un lugar en su corazón, en sus vidas, a través de mi actuación, de mi música y de lo que hago. Quiero agradecerles eso y desearles la mejor de las Navidades en el afecto de que, a pesar de que estamos pasando épocas tremendas y totalmente atípicas, estamos unidos y nos estamos cuidando unos a otros”, dijo Thalía.

La artista mexicana manifestó su saludo navideño, pero también evidenció su deseo por el bienestar de los guatemaltecos, para que salgan de la crisis que este 2020 provocó la pandemia del coronavirus.

“Envío una oración a todas las personas que la están pasando mal, de verdad la elevamos. A todas las personas que han perdido a un ser amado, a las personas que han perdido su vida como la conocían, sus trabajos o los chicos en sus escuelas y sus amigos, por esta lejanía. Una oración de amor para ustedes y que una canción como esta, pero llena de poder, de luz y de buena energía, pueda llevar ese rayo de esperanza y alegría a esos hogares. Ojalá que se pongan a bailar esta canción, los quiero muchísimo, mucha luz y que Dios los bendiga”, concluyó Thalía.