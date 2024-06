El actor Tamayo Perry, conocido por su participación en la franquicia de Piratas del Caribe, falleció este domingo 23 de junio a los 49 años.

La muerte de Perry se dio luego de sufrir un ataque de tiburón mientras surfeaba en la playa de Malaekahana, ubicada en Honolulu, Hawái.

Alrededor de las 13 horas, las autoridades locales recibieron una llamada de emergencia alertando sobre el estado de Tamayo Perry tras ser atacado por un tiburón.

Pese a los esfuerzos de los paramédicos, el actor, quien también trabajaba como salvavidas, fue declarado muerto luego de ser trasladado a la orilla de la playa en una moto acuática.

“Tamayo fue una leyenda del mar y muy respetado, creció aquí mismo y era un gran miembro de nuestro equipo de seguridad oceánica”, mencionó Rick Blangiardi, alcalde de Honolulu, a raíz de la muerte del actor.

Tamayo Perry fue un actor y surfista estadounidense nacido en 1975 en la isla de Oahu, en Honolulu, Hawái.

Perry saltó a la fama internacional al interpretar a un bucanero en la película Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, cuarta entrega de la franquicia que fue estrenada en 2011.

Antes de su participación en esta saga de Disney, Tamayo Perry estuvo involucrado en producciones como Charlie’s Angels: Al límite, Blue Crush, Lost y Hawaii Five-0.

Tamayo Perry, known for his work in the ‘PIRATES OF THE CARIBBEAN’ franchise, has sadly passed away from a shark attack at the age of 49. pic.twitter.com/ra1G5SIERx