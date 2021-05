Actriz de “Glee” hace fuerte revelación sobre por qué le tenían miedo a Lea Michele

Lea Michele fue criticada por su supuesto comportamiento “extraño” en el set de Glee y fue señalada de ejercer bullying mientras grababan episodios de la serie musical. (Foto Prensa Libre: Glee)

En 2020 Lea Michele fue criticada por su supuesto comportamiento “extraño” en el set de Glee y fue señalada de ejercer bullying mientras grababan episodios de la serie musical.

En la actualidad, Heather Morris, una de las excompañeras de Lea Michele, dijo que había reconocido los motivos por los que ella y otros protagonistas de Glee tardaron en denunciar. Además, aseguró que la actriz y cantante que le daba vida a “Rachel Berry”, tenía “un carácter difícil” y se comportaba como “una diva”.

Morris participó en un episodio reciente del podcast Everything Iconic With Danny Pellegrino y durante la charla admitió que ella y varios de sus compañeros se sintieron incómodos por el comportamiento de Lea, pero que estaban asustados.

“Todos pudimos haber dado un paso al frente, ir con los ejecutivos y decir lo que sentíamos acerca de la situación, pero nadie lo hizo. Quizás se debe a que ahora vivimos en una cultura en la que es aceptable hacer cosas así, aunque creo mucha gente estaba muy asustada… No sé por qué, pero como integrante del elenco no me sentía genuina, creo que todos merecíamos sentirnos cómodos en el set”, dijo Morris, quien recordó el embarazo de Lea.

“Recuerdo que en ese momento muchos la criticamos y surgieron preguntas como ‘¿Por qué no sales y dices algo?’ Y siempre respondí que eso seguramente era porque estaba embarazada”, agregó Morris.

Durante la charla, Morris destacó que la única que fue honesta con ese tema fue la difunta Naya Rivera, debido a que nunca ocultó la mala relación que llevaba con Lea Michele. Además, dijo que en la actualidad no intenta juzgarla debido a que, en ese momento Lea se enfrentó a la muerte de su coprotagonista y pareja sentimental en la vida real, Cory Monteith.

Antes de concluir su participación en el podcast, Morris dijo que no tiene comunicación con Lea Michele y que no sabe nada de ella. Sin embargo, afirmó que siempre le desea la mejor de las suertes.

