“Nunca fue mi intención lastimar a nadie”: Adela Micha se disculpa luego de comentario sobre la salud de Silvia Pinal

Luego de que se diera a conocer un video en el que la periodista mexicana, Adela Micha, aseguraba que Silvia Pinal “Ya no tarda en morirse”, a través de sus redes sociales compartió un comunicado en el que ofrece disculpas a la familia.

Esta semana la periodista fue blanco de críticas en las redes sociales porque no se percató de que su producción no había finalizado el en vivo por lo que ella siguió hablando como comúnmente lo hace y entre los comentarios que hizo fue que Silvia Pinal “Ya no tarda en morirse”.