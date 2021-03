¡Adiós Gokú! Retiran a Dragon Ball en TV de España por políticas de género

Dragon Ball es una de las series animadas que ha marcado a varias generaciones y ha protagonizado la lista de programación de diferentes canales de televisión mundial.

Su historia se basa en contar las aventuras de Gokú, un guerrero saiyajin que llega a la Tierra, cuyas consignas están regidas en conseguir las esferas del dragón y vencer sus adversarios, especialmente a los extraterrestres que amenazan al universo.

Recientemente, la serie Dragon Ball fue cancelada en Valencia, España debido con un tema relacionado con políticas de género. Alfred Acosta, director general de la radiotelevisión de esa ciudad consideró que el animé transmite contenido que no cumple con la legislación de género.

De acuerdo con la información difundida por diversos medios internacionales, indican que, quienes apoyan la decisión del administrador de televisión pública sugieren que se reproducen roles y estereotipos de género, dañinos para la sociedad contemporánea donde se busca permanentemente la equidad.

El Artículo 5 de ley 6/2016 de la Generalitat Valenciana sobre Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico indica que las autoridades deberán “adoptar, mediante autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el principio de igualdad excluyendo contenidos sexistas, especialmente en la programación infantil y juvenil”.

Al conocer la decisión, fanáticos de la serie se pronunciaron en las redes sociales y crearon un grupo de Facebook con el nombre de “La Bola de drac en valencià”, que sobrepasa los 10 mil usuarios.

Otro grupo acudió a change.org para reunir firmas y demostrarles a las autoridades de Valencia que desean ver esos contenidos.

“Queremos que vuelva Dragon Ball y un nuevo espacio juvenil”, indica parte del texto que se muestra en esa petición.

“Ahora, los fans y el pueblo valenciano, los niños de los 90 y los de ahora, pedimos con ilusión a la nueva televisión pública valenciana, apunta ya sus directivos, que recogen el relevo y el esfuerzo de tanta gente y doblan en Valencia y con las voces de siempre todo el material inédito de Dragon Ball, el resto de series y las películas inéditas de la franquicia, y que las emiten todo junto con las series clásicas ya dobladas y en un espacio juvenil adecuado al público objetivo, de animación, cómics y videojuegos”, concluye el texto compartido en challenge.org.

Algunos admiradores de la serie se pronunciaron en las distintas plataformas digitales y, aunque la prohibición ocurrió en Valencia, España, usuarios de varios países sugirieron transmitirla de nuevo e invitaron a las autoridades crear alguna campaña para que esos contenidos en los que aparece Gokú y sus amigos, eduquen y transformen.

Negar que Dragon Ball tiene mucho sexismo es absurdo. Pero no emitir una de las series de ficción más importantes de todos los tiempos, en contra del clamor popular, no parece buena estrategia para entes públicos de radiodifusión. Pongámosla en un contexto que la use para educar. pic.twitter.com/uKtZBeUL8Y

— Luis Alis・ルイス (@luisalisferrer) March 27, 2021