“Ahora empieza el verdadero dolor”: Netflix anuncia el regreso de Terry Silver para la cuarta temporada de Cobra Kai

La incorporación de Cobra Kai en Netflix causó furor mundial y cada una de las tres temporadas que están disponibles en la plataforma streaming, se colocaron entre las series más vistas a nivel global debido a que recobró la rivalidad que existe entre Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio), quienes fueron los protagonistas en Karate Kid, película que se estrenó en 1984.

Cobra Kai transcurre 30 años después del Campeonato de Karate de All Valley de 1984 y su historia gira alrededor de un triunfador Daniel LaRusso que lucha por mantener cierto equilibrio en su vida sin los consejos del señor Miyagi. Además, debe enfrentarse a su antiguo adversario, Johnny Lawrence, que quiere redimirse con la reapertura del Cobra Kai, el controvertido dojo de karate.

Eso sucede la temporada 1 y 2. Sin embargo, la historia da un giro con la llegada de John Kreese (Martin Kove), quien cobra relevancia en la tercera temporada de la serie y debido a las circunstancias, Daniel y Johnny deben de colaborar en conjunto para enfrentarlo y recuperar lo más importante, como son sus vidas y salvar a sus familias y amigos.

La cuarta temporada

Cobra Kai es la serie que revivió la pasión por las artes marciales y en febrero pasado, sus productores confirmaron que comenzaron con el rodaje de la cuarta temporada que también se proyectará en Netflix.

“No hay más tiempo para entrenar. La temporada 4 está oficialmente en marcha”, fue el mensaje que la producción compartió en redes sociales.

El regreso de Terry Silver, el villano de la saga Karate Kid

El jueves 27 de mayo, Netflix recordó a todos los admiradores de Cobra Kai, que la producción continúa en marcha. Además, reveló que Terry Silver se incorporará a la cuarta temporada.

“Calma, calma: se está preparando. Terry Silver vuelve al dojo para la cuarta temporada de Cobra Kai”, publicó la compañía en su canal oficial de YouTube y en sus cuentas de redes sociales.

“Quien no resiste no puede luchar. Quien no puede respirar no puede luchar. Quien no puede ver no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, son las frases que la compañía publicó en un video de 22 segundos.

En el clip se observa a Terry Silver quien será interpretado por Thomas Ian Griffith. Además, el avance concluye con una rotunda frase que confirma lo que se adelantó en el último capítulo de la tercera temporada.

Durante los 10 episodios de la última entrega, se reveló parte de la vida de John Kreese y se supo que, cuando estuvo en el ejército conoció a Terrence “Terry” Silver, a quien le salvó la vida y se convirtió en uno de sus grandes amigos.

Terry Silver, villano de Karate Kid 3, es un empresario multimillonario y propietario de varias empresas que utiliza para traficar con desechos radioactivos.

En la película Silver intenta desequilibrar a Daniel LaRusso al inducirlo a pelar sin reglas. Insiste en entrenarlo para perjudicarlo. Además, contacta al señor Miyagi, le pide perdón por lo que John Kreese hizo en el paso y les confirma que el villano murió.

Al ver la fortaleza de LaRusso, Silver insiste en que entrene con él. Sin embargo, tanto Daniel como el señor Miyagi se dan cuenta que Kreese sigue vivo y que Silver se acercó a ellos para desestabilizarlo.

En el capítulo final de la tercera temporada de Cobra Kai, Kreese utilizó un teléfono para llamar a una persona a quien pide ayuda y Netflix confirmó que se trata de Terry Silver, el villano de Karate Kid 3.

“Ahora empieza el verdadero dolor”, es la frase con la que Netflix anunció la llegada de Terry Silver a Cobra Kai.