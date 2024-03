Akira Toriyama, famoso artista de manga y diseñador japonés, murió el pasado 1 de marzo a raíz de un hematoma subdural agudo.

El mangaka era principalmente conocido por ser el creador de una de las franquicias más grandes de la historia: Dragon Ball.

Desde su creación, Dragon Ball se convirtió en un fenómeno mundial y, a 38 años de su estreno, continúa generando millonarias ganancias.

Los ingresos principales de la marca de las aventuras de Gokú provienen de productos como la serie animada, las películas, videojuegos, figuras de acción, cartas coleccionables y todo tipo de merchandising autorizado.

De acuerdo a Celebrity Net Worth, la fortuna de Akira Toriyama antes de su muerte ascendía a una cifra estimada de US$50 millones.

Pese a que su empresa, Bird Studio, realizaba pocos trabajos a lo largo de los últimos años, el principal ingreso del fallecido artista japonés seguía siendo las regalías que recibía por la creación de Dragon Ball.

Let's take a look at how Goku's evolved over the years!



Which version of Goku is your favorite?#SaiyanMonth pic.twitter.com/F0EBHWz2m8