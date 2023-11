Al Pacino: Las razones de su novia y madre de su cuarto hijo para no querer casarse con él

Sin embargo, meses previos, el público pudo conocer la turbulenta relación por la que pasaron esta pareja, ya que el actor pagó una gran cantidad de dinero para la manutención de su nuevo hijo.

Alfallah había solicitado en el mes de septiembre la custodia completa de Roman tras haberse separado del actor de 83 años. Es por eso que Pacino realizó un pago por adelantado de US$100 mil y mensualmente deberá pagar US$30 mil para manutención. Aunque esta cifra puede incrementar a US$90 mil si los ingresos del Pacino suben.

#EXCLUSIVE : #AlPacino's girlfriend and baby mama, Noor Alfallah, says she loves him but she's simply, "not the marrying type." 👀 https://t.co/WANqHbpdnx pic.twitter.com/mMt4QRzorZ

— TMZ (@TMZ) November 28, 2023