¿Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán como pareja? Este era el deseo de Chente y Silvia Pinal

“Fui a verlo y le hice la entrevista, me hablaba con mucho cariño del rancho, y ahora que veo lo que es el rancho, ya logrado y todo, me encanta”, expresó Pinal en una entrevista al programa mexicano Ventaneando, en el 2014, luego de que se le viera como invitada de honor en un concierto de El Charro de Huentitán ese mismo año.

En dicha entrevista, Pinal dijo que luego de la plática que tuvieron en el rancho mantuvieron la comunicación para toda la vida. Además, dio varios halagos a su amigo “es un hombre tan sencillo, pero tan valioso. Tiene tanto talento, esa voz maravillosa que Dios le dio, que estuvimos en el concierto que cantó tres horas y media y podría seguir cantando”, mencionó.

El deseo de Vicente Fernández y Silvia Pinal

En esa misma conversación con los medios de comunicación, la primera actriz comentó que en una ocasión Vicente Fernández le confesó que le hubiera gustado que El Potrillo se casara con Alejandra Guzmán y se ella se convirtiera en su consuegra.

“Hubo una época en que Vicente se me acercó y me dijo: ‘Cómo me gustaría que mi Potrillo conociera a su yegüita’, que era Alejandra, pero mira, no era el momento ni el día, y cada quien ha hecho su vida por su lado. Pero a mí me hubiera encantado”, recordó Pinal.

Si el deseo del intérprete de Estos celos se hubiera hecho realidad, dos de las dinastías de México se hubieran unido: Fernández y Pinal.

La actriz también recordó el momento cuando Chente le regaló a Alejandra Guzmán una yegua embarazada y un caballo pequeño.

