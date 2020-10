Alejandro Sago lanza el remix de “Mi Pecado” junto a JD Porras

Los guatemaltecos Alejandro Sago y JD Porras unen sus talentos en la canción "Mi Pecado Remix". (Foto Prensa Libre: cortesía Alejandro Sago).

Convencido de que es el proyecto con mejor producción y organización en el que ha trabajado durante su carrera, Alejandro Sago presenta este viernes 2 de octubre el remix de su último sencillo, Mi Pecado. En esta ocasión combina su ritmo latino junto al romanticismo y alegría de JD Porras.

“A JD Porras lo conozco desde hace varios años y siempre hablamos de trabajar juntos, pero no tuvimos la oportunidad. Fue hasta ahora, durante la cuarentena, que lo logramos. Desde marzo comenzamos a platicar y a ponernos de acuerdo para lanzar un proyecto juntos. Debido a que no nos podíamos reunir en persona la producción de la canción se atrasó, pero estamos muy contentos con el resultado. La canción va a salir en el momento adecuado, justo cuando tenía que salir”, comenta Sago.

En agosto pasado el guatemalteco lanzó el sencillo original Mi Pecado, aunque para en fecha ya estaba terminado el remix, la decisión de no lanzarlo fue porque tenía la ilusión de presentarlo con un vídeo especial, el cual no estaba listo para esa fecha.

Sago explica que la idea original era lanzar únicamente el remix, pero al no tener el videoclip, decidió publicar la canción original porque, debido a la pandemia del covid-19, era un momento en donde las personas necesitaban más de la música y el entretenimiento, por lo que sintió que debía complacer a su público.

“Mi Pecado Remix” fue producida junto con Juan Fernando Herrera de 502 Studios, al igual que los sencillos anteriores de Alejandro Sago, en un lapso de tres semanas aproximadamente.

El videoclip

La canción viene acompañada de un video que fue producido por solo talento guatemalteco. Además de Alejandro Sago y JD Porras, se tiene la participación de Juan Carlos Saravia y Juanjo Letona, creador de efectos especiales y productor audiovisual, respectivamente.

“Juan Carlos Saravia, mejor conocido como Rabidxuan, lo encontré en Tik Tok. Yo no uso esa aplicación, pero una vez vi un vídeo de él en donde está un Transformer sobre un columpio en Tikal Futura. Me gustó mucho y lo contacté para que trabajáramos un vídeo juntos para mi canal de YouTube. Tuvimos muy buena conexión que mejor decidimos trabajar en el videoclip de la canción. Él después me presentó a Juanjo Letona y ya trabajamos juntos los tres”, expone Sago.

El vídeo también tuvo apoyo de algunos seguidores de Alejandro Sago, quienes al estar en diferentes países siempre estuvieron dispuestos a colaborar y formar parte de este proyecto que, según el artista, podría marcar un antes y después en su carrera musical. La producción del vídeo les tomó aproximadamente dos semanas, pero la organización de ideas comenzó desde marzo.

“Creo que es el proyecto más grande que he presentado, no solo porque la canción sí contará con vídeo, sino por la producción y por los talentos que están participando. Me alegra haber trabajado con personas de Guatemala y de involucrar a quienes siempre me apoyan, a quienes me regalan unos minutos de su tiempo para escuchar mi música y ver mis vídeos. Espero que les guste y estén igual de emocionados que yo”, declara Sago.

El momento adecuado

Aunque la organización y producción del vídeo les tomó más tiempo del planificado el vídeo es lanzado en el momento adecuado. La pandemia del nuevo coronavirus provocó que las reuniones siempre fueran en línea y durante el día de rodaje se tuvieran que mantener las medias de higiene necesarias, sin embargo, el resultado es el esperado.

“Ahora, en estos tiempos difíciles, es cuando el mundo del entretenimiento, es decir, el arte, tiene que ayudar a su público. El mundo necesita más de artistas, músicos, videógrafos o cualquier creador de contenido para distraerse y volver a ver la realidad con la misma alegría de siempre. Por eso decidí lanzar Mi Pecado Remix, para dar mi granito de arena y ofrecer dos minutos de distracción a todas las personas”, argumenta el artista.