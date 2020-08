“Mi pecado”, el nuevo sencillo de música latina de Alejandro Sago

El artista guatemalteco Alejandro Sago regresa a la escena musical con su sencillo "Mi Pecado". (Foto Prensa Libre: cortesía Alejandro Sago).

El cantautor guatemalteco lanzó este 19 de agosto un nuevo tema musical llamado Mi pecado, en el cual prevalecen los ritmos latinos y con el cual retrata diferentes formas de enamorar a una persona. Desde su último lanzamiento, en febrero 2020, Alejandro Sago ha consentido a su público con melodías alegres, bailables y románticas.

“La letra de esta melodía es muy particular. Trata acerca de los métodos que utiliza un hombre para conquistar a una mujer, pero la historia se desarrolla en un ámbito extraño. Incluso, hay un momento en donde la chava le cuestiona si habla inglés”, dice el artista.

Sago vivió en España durante varios años para especializarse en música. En ese tiempo observó cómo cada persona utilizaba una técnica o método diferente para enamorar, por lo que dichas experiencias las tomó como inspiración para este sencillo. “Mi pecado” fue escrita de “broma” junto con Juan Fernando Herrera de 502 Studios en enero del 2019, sin embargo, después le vieron potencial a la letra para convertirla en canción. Ambos tenían programado grabarla con artistas salvadoreños, sin embargo, el proyecto no se realizó y guardaron la canción.

En enero de este año decidieron retomar la producción y después de unas de semanas de trabajo, la concluyeron. “Habíamos decidido que lanzaríamos el sencillo para Semana Santa, sin embargo, por la situación de la covid-19 se suspendió, pero ahora ya es momento de avanzar y retomar los proyectos que tenemos planificados”, comenta.

Para el cantautor, después de estar aproximadamente cinco meses en confinamiento, es momento de continuar con su carrera artística. “Tengo claro que la cuarentena debe seguir porque la situación con el covid-19 en el país todavía no está resuelta. Por ello, seguiré mis proyectos desde mi habitación, en casa. Podría decir que me quitaré la cuarentena mentalmente y seguiré trabajando”, anuncia.

Vídeo musical

Mi pecado viene acompañado de un vídeo lírico, que fue producido y dirigido por Sago desde su habitación. Gracias a la experiencia que ha tenido frente a la cámara, por su canal de YouTube en el que muestra la cultura de los países que visitó, logró que el proceso de este vídeo musical no fuera muy complicado.

El principal reto fue producir un vídeo divertido, en el cual las personas notaran la esencia que lo caracteriza en su material publicado en YouTube. “Quería que quien lo viera, notara que soy el mismo que hace vídeos en el blog, me caracterizo por ser muy alegre y auténtico. Me gusta buscarle la alegría a la vida y por eso trato de estar bien siempre”, opina.

Meta de seguidores

Desde su canal de YouTube “Alejandro Sago Vlogs”, el artista demuestra que también le apasiona la producción audiovisual. En este espacio además de mostrar la cultura de Guatemala, ha realizado bromas y compartido su opinión acerca de algunos deportes.

Debido a que estaba acostumbrado a grabar vídeos al aire libre, estos últimos meses han sido complicados respecto al proceso creativo ya que ahora los tiene que producir desde su habitación. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para innovarse y continuar con producciones de calidad, entretenidas y divertidas. Por ello, se siente emocionado porque cada vez está más cerca de llegar a los 20 mil suscriptores, “algo que no muchos en Guatemala han conseguido”, comenta.

“Por broma, en una ocasión dije que me dejaría crecer el pelo y la barba y cuando llegara a los 20 mil suscriptores me rasuraría. Ahora el reto es en serio y cuando llegue a esa cantidad de seguidores, lo haré. Me emociona saber que cada vez mis vídeos pueden llegar a más personas”, expresa.

Cambios positivos

El confinamiento trajo para el artista guatemalteco cambios positivos, ya que en los últimos meses ha trabajado en sí mismo, en ganar confianza y perder miedos que siempre ha tenido. Cuenta que al inicio, le fue difícil porque siempre ha estado rodeado de más personas, amigos y familia, pero la cuarentena lo llevó a enfrentarse a la soledad y resolver conflictos internos.

“Ahora no tenía distracciones para enfrentar esos miedos. Entonces, reflexioné y me di cuenta de que había algunos aspectos que no me gustaban de mí. Me tomé el tiempo de trabajar en ellos y poco a poco comencé a ser realmente feliz con quien soy y lo que tengo. Incluso, me animé a hacer cosas que no imaginé. Por ejemplo, abrir mi cuenta en la plataforma Twitch, en donde hago vídeos en vivo todos los días”, declara Sago.

Este cambio, según indica el artista, se verá reflejado en sus próximos vídeos de YouTube, el público podrá percibirlo más auténtico y alegre.

Cuando la situación de la pandemia mejore y sea pertinente viajar, Sago considera que tomará un año para conocer otros países y crear nuevo contenido para su blog. Además, convencido que la música es su pasión y que quiere dejar huella en la escena artística, seguirá lanzando nuevo material musical.

En lo que resta del año Mi pecado tendrá un remix con dos o tres cantantes guatemaltecos.

Trayectoria

El cantautor empezó su carrera musical en el 2015, cuando debutó con el tema Ilusionado, que se caracteriza por tener un ritmo de merengue electrolatino. Continuó con Suave, en el 2016, en el cual le canta a esa chica con la que, sin prisas, busca entablar una relación afectiva.

Después, con el sencillo Conmigo te vas a venir, exploró el reguetón y con la letra trató de exaltar los atributos de la mujer que con su belleza es capaz de cautivar a “cualquier mortal”. En enero de 2017 lanzó Soñando contigo, en el cual narra dos historias: en una parte la relación cariñosa que existe entre dos personas y luego, la ilusión de descubrir a la persona ideal, de enamorarse. Debido a la temática, decidió que la canción sería una balada. Después continuó con Te estaba esperando, Más de lo que esperaba, Temblando y Pensando en ti.

Delirio lo presentó a finales de febrero 2020. Con una mezcla de ritmos latinos y electrónica, canta a las personas que, por depresión u otras circunstancias, buscan desahogo en las fiestas y alcohol.