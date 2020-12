Alejandro Sanz ofrece concierto virtual y envía mensaje de esperanza a la industria musical

Alejandro Sanz agradeció el apoyo a sus admiradores durante el concierto streaming. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Enfocado en compartir su música con sus admiradores, Alejandro Sanz brindó un espectáculo con el que despidió el 2020 en compañía de sus admiradores en todo el mundo.

Desde las 18 horas (horario en Guatemala), Sanz comenzó su concierto con el tema Hoy sé que no estás.

“Quiero mandar un saludo a todas las personas que están en todas partes del mundo. A pesar de la distancia esto es emotivo. Llevo nueve meses sin subirme al escenario y este concierto lo he preparado con mucho amor”, dijo Sanz.

“Nueve meses metidos en casa, así que disfruten. Vamos a intentar disfrutar desde acá. Los quiero mucho y gracias por estar conectados. Esta es su noche, su concierto y viva la vida”, agregó el artista español y siguió con un repertorio en el que incluyó temas como Aquello que me diste, Si tú me miras, Looking For Paradise, El alma al aire y Lo que fui es lo que soy.

“Hoy estaba pensando que tengo el mejor trabajo del mundo, pero recuerdo que mi hija piensa que ser tiktoker es lo mejor”, comentó el artista español durante el concierto y aclaró lo que incluyó en la producción.

“Hemos puesto un aplauso grabado y eso es lo que se escucha, no queremos engañarlos, lo pusimos para sentirnos cerca, como en casa”, agregó Sanz y continuó con éxitos como Cuando nadie me ve, Amiga mía, Labana.

“Hoy uno de los más grandes, bueno, el más grande de todos cumpliría 70 años. Me gustaría dedicarle los nervios de esta noche al Camarón de la Isla, hoy sería su cumpleaños, así que va por él”, dijo Sanz, al referirse a José Monje Cruz, artista callejero conocido como Camarón de la Isla, considerado como el mejor cantante de flamenco contemporáneo que nació el 5 de diciembre de 1950 y falleció el 2 de julio de 1992. Después del discurso, Sanz interpretó el tema Contigo.

Más éxitos y el mensaje de agradecimiento

Durante la velada, Sanz estuvo acompañado por varios músicos con quienes lució en el escenario e ejecutó el show que transmitió vía streaming.

Mi marciana, Corazón partío, fueron otros temas que el artista español dedicó a sus seguidores en el mundo.

“Hay mucha gente en tantos países diferentes. La buena noticia de hoy es que, hago hincapié que estamos encima de un escenario y eso el algo que nos emociona mucho. Después de tanto tiempo, esto emociona a todo el equipo, a los técnicos, promotores y todos los que están involucrados en esto. Quiero enviar un mensaje a toda la gente de la industria de la música porque hemos pasado meses muy malos”, dijo Sanz.

“Volvemos a trabajar. Muchas gracias a todos por hacer esto posible. Gracias a tanta gente que trabajó para que esto se pudiera hacer y por supuesto, gracias a cada uno de los que están conectados. Esto es el primer paso de la vuelta a casa”, agregó el artista español y continuó con temas como La quiero a morir, Mi persona favorita, Una noche y Un beso en Madrid.

“Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos con un tema festivalezco. Estoy agradecido por este ejercicio de cercanía, Ha sido un reto y una vivencia especial. Me voy con más ganas, con más esperanza y más contento. Estoy convencido que nos queda poco para volvernos a encontrar en estadios y teatros. Con este mensaje les mando todo el cariño y agradecimiento. Muchos besos”, dijo Sanz y cerró la velada que duró 1.45 horas con el tema No es lo mismo.