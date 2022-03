Aleks Syntek: la sorpresiva revelación del cantante sobre su posible incursión en el mundo del reguetón

El intérprete de Bendito tu Corazón confesó que existe la posibilidad de incursionar en el reguetón siempre y cuando sus letras no contengan contenido “nocivo”.

Aleks Syntek mencionó esto durante una entrevista con el programa Ventaneando, donde también comentó que su postura en contra del género urbano es como padre y no como músico.

Lea también: No solo Aleks Syntek: los artistas que también criticaron al reguetón

“La música en general, por ejemplo con el urbano, no sé, se les han ido las patas, ha habido demasiadas canciones que hablan de sexo explícito, muy pornográficas y que se exponen en lugar que no deben de ser. Yo siempre he hablado como papá, yo no es crítica de artista a artista, yo hablo como papá y me preocupan mucho mis hijos, creo que es importante que lo tengamos en cuenta como sociedad”, confesó el cantautor de 52 años ante sus constantes críticas al reguetón.

Añadido a esto, el cantante también comentó que el reguetón podría tener un buen mensaje como lo tienen otros tipos de géneros musicales y reveló que ha hablado con Sebastián Yatra sobre esta situación, ya que el artista colombiano comparte su opinión sobre el tema.

Lea más: Ángela Aguilar confiesa que sus vestidos solo los usa “dos veces” y revela qué hace con ellos

“Es que no toda la música urbana tiene contenido nocivo, y hay muchas canciones que son bonitas, buenas, que tienen un buen mensaje. Justo hoy viajé en el avión con Sebastián Yatra, y fue alguien que me defendió mucho cuando hablé de ese tema, y lo entendió bien, él lo dijo muchas veces: ‘tiene razón Syntek en el caso de que no se debe exponer la música que no es apta para niños en lugares para niños’”, reconoció.

Aleks Syntek arremetió en contra del reguetón por primera vez en 2017, cuando en una entrevista confesó que estaba cansado de las letras “misóginas y vulgares” de este género y no entendía por qué a la gente le gustaba, ya que todas las canciones se escuchaban igual para él.

Le puede interesar: “Ha sido un gran viaje”: Enrique Bunbury anuncia que se retira de los escenarios

“Siento que es una música muy sexual. Yo creo que es porno, porque hay una diferencia entre la música porno y la música erótica. Hay que controlar los instintos animales, sino, nos volvemos changos, y el reguetón viene de los simios, ojo”, indicó a la periodista Adela Micha.

De igual forma, en 2018, el intérprete de Por Volverte a Ver criticó fuertemente el género urbano al quejarse de la difusión del video del tema Bonita, interpretado por Jowell & Randy en colaboración con J Balvin, en en aeropuerto de la Ciudad de México.

“10 de la mañana desayunando en el aeropuerto y escucho ‘Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo’. Dejen la música para ANTRO pornográficos para los Antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer”, compartió por medio de su cuenta de Instagram.

No obstante, este no fue el único ataque en contra de J Balvin ya que Aleks Syntek se pronunció a favor de la censura en YouTube de la canción Perra del reguetonero colombiano debido a su letra explícita y vulgar.