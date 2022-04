Alfredo Adame: las confesiones de su hijo ante las constantes peleas y los problemas de ira del actor

Luego de este polémico enfrentamiento, Sebastián Adame, hijo del artista, reaccionó al comportamiento de su padre y expresó su preocupación ante sus constantes problemas controlando su ira.

Sebastián Adame, el menor de los cuatro hijos de Alfredo, fue cuestionado sobre el polémico comportamiento de su papá, a lo que contestó que “mi papá y Carlos Trejo no son importantes en mi vida en este momento. Simplemente no estoy interesado”.

No obstante, el hijo menor del controversial actor mostró su preocupación ante el comportamiento de su padre y sus constantes peleas en público.

“Es mi papá, no no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero él no deja de hacer actos que causen escándalo y ya, son decisiones de él. Es un señor de 60 años y yo, como un chavo de 23, no puedo estarle diciendo nada, mas que (estoy) un poquito sacado de onda. Por supuesto, mi papá necesita controlar sus problemas de ira, para evitar estos escándalos”, indicó.

Alfredo Adame y sus hijos han estado distanciados desde enero de 2022, cuando el ex actor de telenovelas aseguró que Sebastián, Alejandro y Diego no tenían su sangre y confirmó que su relación estaba rota.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre”, comentó a la prensa.

#LordPatadasdeBicicleta El abogado de Carlos Trejo apareció en la conferencia de prensa de Alfredo Adame y le reclamó que fue él quien no se presentó a la pelea. Momentos después se lanzaron a los golpes.

Buen alumno de Miyagi.

📹Alejandra Chavarría. pic.twitter.com/zIu6vCexfa — David Álvarez Jiménez (@DavidAlvarezJi2) April 5, 2022

Meses después de estas declaraciones, ante la polémica pelea de su padre, Sebastián Adame aseguró que las palabras de su padre lo hicieron sentir triste, pero tuvo que superar lo sucedido por su salud mental.

“Me sentí triste, ¿pero qué puedo hacer? Mientras él no quiera formar parte de mi vida, parte de mi verdad, parte de quien soy, yo no tengo más. Ya lloré, ya me puse triste y ya lo dejé pasar. No es bueno mantener esos odios, no es bueno estar cargando con eso y simplemente yo voy a seguir con mi vida”, reveló el hijo del también presentador.

Sebastián también le envió un mensaje a su papá para que calme su ira, ya que reveló que a pesar de que ya no tienen relación alguna, no le gustaría que le sucediera algo a Alfredo Adame durante sus constantes peleas.

“Yo no quiero que se haga daño, no quiero que le pase algo peor, simplemente yo no puedo detenerlo. Yo ya no veo esas noticias porque ya sé lo que está pasando, me lo cuentan, me imagino lo que sucedió, y sólo espero que no se haga daño. Si eso es lo que quiere, que le siga”, concluyó.