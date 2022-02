Alicia Machado rompe el silencio y habla sobre su mención en el libro “Emma y las otras señoras del narco”

Según el relato de Anabel Hernández, la exreina de belleza venezolana era vista como una mujer inalcanzable en el mundo del crimen organizado debido a su relación con el reconocido narcotraficante perteneciente al Cártel de los Beltrán Leyva.

La escritora de Emma y las otras señoras del narco también indicó que producto de esta relación nació Dinorah, hija de Alicia Machado cuyo padre ha permanecido en el anonimato durante varios años.

De acuerdo con Anabel Hernández, el mismo Gerardo Álvarez confesó ser el padre de la hija de la ex Miss Universo mientras se encontraba en la prisión de máxima seguridad del Altiplano tras ser detenido por las autoridades mexicanas en abril de 2010.

Lea también: Abogado de Ninel Conde revela cómo el libro “Emma y las otras señoras del narco” ha perjudicado a su clienta y anuncia demanda

Ante estas fuertes acusaciones en su contra, Alicia Machado rompió su silencio y en una entrevista para el programa Despierta América aseguró que el trabajo de Anabel Hernández en su más reciente libro es una acumulación de difamaciones contra varios famosos del mundo del espectáculo.

Ante lo mencionado sobre su hija y su supuesto padre en Emma y las otras señoras del narco, la ex reina de belleza venezolana reveló que esta situación ha afectado a la pequeña Dinorah.

Además: Maine de la Cruz: la historia de la ex reina de belleza que fue capturada por mantener un amorío con uno de los jefes del CJNG

“Mi hija, estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo. Ha estado un poco triste”, informó.

De igual manera, comentó estar en paz ya que su hija conoce la verdadera historia y en ningún momento le ha recriminado nada.

“Ella me abrazó y me dijo: ‘Yo sé todo lo que tú has hecho, durante mis trece años, para protegerme de una historia que no es ni tuya ni mía y no me importa”, informó.

Lea más: Belleza trágica: el brutal caso de Miss Jalisco que terminó asesinada por traicionar a “El Señor de los Cielos”

A pesar de los constantes rumores sobre si “El Indio” es el padre de la hija de Alicia Machado, la ex Miss Universo recientemente decidió terminar con las especulaciones y reveló su identidad a principio de año.

La modelo y actriz venezolana confesó que el progenitor de Dinorah es el empresario mexicano Rafael Hernández Linares y no “El Indio”, como se establece en el libro de Anabel Hernández.