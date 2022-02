“Me preocupa mi vida”: las otras revelaciones que Anabel Hernández hizo sobre Ninel Conde, Andrés García y los vínculos con el narcotráfico

Sin embargo, el libro publicado en diciembre de 2021 también reveló la presunta relación de algunas estrellas del espectáculo con distintas organizaciones criminales y conocidos narcotraficantes, situación que generó controversia en México.

Anabel Hernández, durante una conferencia de prensa realizada este jueves 3 de febrero, informó que no dejará de investigar acerca del mundo del narcotráfico, a pesar de las múltiples amenazas que ha recibido desde la publicación de su libro.

“Ninguna de estas campañas de desinformación y manipulación de lo que es mi trabajo de periodismo de investigación, y de lo que este trabajo ha contribuido para limpiar este país, no hay nadie ni nada que pueda detenerlo”, reveló.

Asimismo, la periodista comentó que las demandas que ha presentado en contra de las personas que la han amenazado o desacreditado por su labor periodística no se han resuelto y esta situación incrementa el temor que tiene por su vida.

“Estoy en un momento crítico diría yo, en un momento sensible, y por eso también me preocupa mi vida, por eso me preocupa mi vida, porque sé que estoy llegando a un punto de no retorno y a un punto donde las cosas que se sepan, por desgracia, van a seguir cimbrando”, dijo Anabel Hernández.

En el libro “Emma y las otras señoras del narco”, Anabel Hernández comentó las relaciones sentimentales, familiares y extramaritales de algunas mujeres involucradas en el mundo del crimen organizado y su vínculo directo con grandes capos del narcotráfico.

La periodista también reveló la supuesta relación de varias estrellas del espectáculo en México con algunos de los más poderosos narcotraficantes, entre los que destacan Galilea Montijo, Ninel Conde, Sergio Mayer y Andrés García.

Tras ser mencionados en “Emma y las otras señoras del narco”, estos cuatro artistas arremetieron en contra de Anabel Hernández con insultos y amenazas de demandas, y en todo momento negaron sus presuntos vínculos con el mundo del narcotráfico.

“Por las reacciones virulentas, la falta de verdad que han expresado personas del mundo del espectáculo, me doy cuenta que es necesario excavar más y encontrar qué es eso que les preocupa tanto”, dijo la periodista en la conferencia de prensa.

A pesar de estas amenazas, Anabel Hernández confirmó que ninguna de las personas que dijeron que tomarían acciones legales en su contra lo ha hecho, incluida la actriz Ninel Conde.

En referencia a la actriz de 45 años, la autora de “Emma y las otras señoras del narco” reiteró que todos los datos en los que se basó para publicar los presuntos delitos y vínculos criminales de Ninel Conde fueron documentos de la Fiscalía General de la República, y no simplemente sus palabras.

“En el caso de Ninel Conde es un caso todavía más interesante porque ya hay investigaciones criminales abiertas en su contra. No soy yo, ni siquiera es Anabel Hernández la que habla de presuntas triangulaciones, de lavado de dinero. No soy yo, es una investigación de la PGR que está señalada incluso en el libro, yo tengo los documentos de la PGR”, aseguró ante los medios.

La periodista mexicana también estableció que dentro de su publicación ella solamente narró todo lo encontrado durante su investigación y que ella no fue quien puso a los artistas en esta situación.

“Cuando dicen: ‘Esto me está afectando’, ‘es que que digas esto me está afectando’, repito, yo no las coloqué a ellas en esa situación y después escribí sobre eso. Ellas estaban en esa situación, pasaron por ahí, yo investigué y narro lo que sucedió porque, repito, es información de interés público. Estamos hablando de organizaciones transnacionales”, aseguró.

Para finalizar, Anabel Hernández comentó que todo lo escrito en su libro “Emma y las otras señoras del narco” no es una cuestión personal, ya que los nombres de los involucrados surgieron de las declaraciones de los testigos que entrevistó.

Esta aclaración se debe a que de acuerdo con la periodista las personas mencionadas en su publicación están tomando todo como algo personal e incluso llevan esta situación a un extremo en las que involucran amenazas físicas.

Durante los últimos días, Anabel Hernández tuvo que proceder legalmente contra Andrés García luego que el actor de 80 años hiciera comentarios ofensivos en los que amenazaba la integridad física de la periodista.