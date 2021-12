“Emma y las otras señoras del narco”: El libro que muestra a las famosas y famosos que han tenido vínculos con capos

Pero ¿Qué pasaría si nos cuentan que algunas celebridades han estado vinculadas con el narcotráfico?

Seguramente se dudaría si todo ha sido legítimo. En la actualidad, el mundo del espectáculo especialmente en México está rodeado de polémica debido a que, según el libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández, varias estrellas fueron vinculadas con el crimen organizado, específicamente con el cártel de los Beltrán-Leyva.

En su publicación, Hernández reveló detalles y directamente dio nombres específicos y la lista incluye actrices, actores, cantantes y conductoras de programas de televisión.

Galilea Montijo y “El Barbas”

Según la publicación, la conductora Galilea Montijo, es una de las famosas que supuestamente tuvo vínculos amorosos Arturo Beltrán Leyva, el narcotraficante conocido como “El Barbas”.

Montijo fue una de las que recientemente se mostró de forma pública a desmentir y dijo que iba a demandar a la periodista y creadora del libro.

Andrés García y Joan Sebastian

Según la publicación de Hernández, el actor Andrés García y el cantante Joan Sebastian se relacionaron de forma más directa con los narcos y, aparentemente ellos estuvieron en cercanía con uno de los grandes capos.

“Las relaciones de Arturo Beltrán Leyva con el mundo del espectáculo no se limitaban a mujeres, también incluían hombres, particularmente había dos con los que tenía una relación cercana…Eran sus amigos… Uno de ellos era Andrés García”, cita el libro de Hernández.

“Otro de los hombres de la farándula de prestigio que tenía relación con los Beltrán Leyva fue Joan Sebastian… Dos de sus hijos, Trigo y Juan Sebastian Figueroa, fueron asesinados en 2006 y 2010 respectivamente”, citó Hernández en el libro Emma y las otras señoras del narco.

Lea también: Fin de “La casa de papel”: Cinco curiosidades sobre la serie que debe conocer

Arleth Terán y “La Barbie”

De acuerdo con la publicación de Hernández, la actriz Arleth Terán tuvo una relación sentimental con el narco Édgar Valdéz Villareal, alias “La Barbie”.

Juana Hilda González y “La Barbie”

Otra de las celebridades vinculadas con “La Barbie” es la exbailarina del grupo Clímax, Juana Hilda González. Ella aparece en la publicación y Hernández señala que fue pareja del narcotraficante.

“La Chiva” y el “JJ”

Silvia Irabién, mejor conocida como “La Chiva” logró popularidad en México luego de haber ganado el reality show Big Brother y Hernández también la menciona en su libro.

Según la publicación, “La Chiva” supuestamente fue pareja de José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, narcotraficante detenido por el ataque contra el futbolista del Club América, Salvador Cabañas en 2010.

Alicia Machado y “El Indio”

Según la periodista y su libro, la ex Miss Universo Alicia Machado también la vinculó con el narcotráfico y supuestamente tuvo una relación amorosa con José Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”– uno de los cercanos de Arturo Beltrán Leyva–.

Ninel Conde y el narco

Sobre Ninel Conde, Hernández la señala como la artista que supuestamente obtuvo varios beneficios y propiedades debido a su vínculo con ese grupo de narcos.

“Ninel Conde ha acumulado una serie de bienes a través de lo que podría ser una posible triangulación de dinero con el crimen organizado, se le vincula con algunos integrantes del crimen organizado, pero también tiene vínculos amistosos con el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o con el senador Ricardo Monreal”, citó Hernández.

La cantante se pronunció recientemente y desmintió tener relación con el narcotráfico. Además, afirmó que es una mujer de trabajo y de fe.

Además: Luis Miguel: Lanzan línea de ropa inspirada en Marcela Basteri, la desaparecida madre de “El Sol de México”

Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil con el narco

En la publicación, Hernández también menciona a Sergio Mayer y a su esposa de supuestamente haber tenido amistad con “La Barbie”.

El ex Garibaldi y ahora político, afirmó que todo es falso. Además, dijo que, de ser verdadero, no sería nada malo, mientras no se cometa ningún crimen.

Charly López y el narco

En el libro, la periodista menciona Charly López, otro ex Garibaldi. Según la publicación, el artista también fue amigo cercano con “La Barbie”. Recientemente, López aceptó que conoció al narcotraficante, pero dijo que era un hombre “encantador”.

“No sabes para quién estás trabajando, porque no pides credenciales, pero a mí sí me tocó. Voy a aclarar lo del libro, creo que es el momento. Yo sí conocí a La Barbie, lo vi en diferentes lugares …Lo conocí, era un hombre de verdad encantador”, afirmó Charly durante una entrevista en el programa de farándula De primera mano.

Platanito y “La Barbie”

Sergio Alejandro Verduzco, mejor conocido como “Platanito” también figura en el libro Emma y las otras señoras del narco.

Supuestamente Platanito amenizó algunos eventos de “La Barbie” y recientemente el artista aceptó que así fue. “Narran que asistí a una fiesta de ‘La Barbie’… efectivamente creo que así fue”, dijo Platanito.