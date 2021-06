“Amenazaba con suicidarse”: Bella de la Vega asegura que José Emilio, hermano de Gael García tiene el mismo mal que Frida Sofía

Bella de la Vega afirma que José Emilio, hermano de Gael García tiene enfermedad mental y abusa de sustancias ilícitas. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Bella de la Vega, viuda de José Ángel García, reveló algunos momentos duros por los que pasó el actor mexicano antes de su muerte.

De la Vega participó recientemente en el programa Ventaneando y contó detalles íntimos por los que atravesó su pareja.

José Ángel García falleció el 22 de enero de 2020 a los 71 años y a más de medio año de ese suceso, sus hijos Gael García y José Emilio, siguen dando de qué hablar, según lo relató su viuda, Bella de la Vega.

Mientras que Gael continúa enfocado en películas y otros proyectos, José Emilio es acusado de haber amenazado a su padre.

Durante la entrevista, De la Vega dijo que José Emilio fue diagnosticado con trastorno límite de personalidad (TLP), el mismo padecimiento que tiene Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Además, la viuda de José Ángel García dijo que, sumado a su condición, José Emilio abusa de sustancias ilícitas.

“A José Emilio lo diagnosticaron con borderline, la enfermedad de personalidad al límite y bueno, son muchas cosas que están por ahí, que están mal. Sí usa sustancias ilícitas que yo vi, eran marihuana y tachas. Se iba a los raves y llegaba muy drogado”, dijo Bella de la Vega.

La viuda de José Ángel García insistió que José Emilio era fanático de los raves, los conocidos eventos de música electrónica que suele extenderse durante toda la noche y que es animado por un DJ que, a ritmo de la música crea una atmósfera particular.

Según De la Vega, José Emilio asistía a esos eventos porque en varias ocasiones, son vinculados a otros fenómenos como el consumo de alcohol y otras sustancias.

La viuda de José Ángel dijo que, en varias ocasiones, José Emilio amenazó a su padre con quitarse la vida a cambio de ingresos monetarios. “Siempre amenazaba con que ‘si no me das dinero, me voy a quitar la vida’, ‘si no me ayudas en esto, me voy a quitar la vida, me voy a suicidar’”, dijo De la Vega.

Durante la entrevista, Bella de la Vega dijo que durante varios años su esposo vivía preocupado con los chantajes de su hijo menor.

“Vivió con esa situación de que si algo hacía cayera la culpa en él, eran nada más chantajes, esa fue la vida de mi pobre esposo. Todos esos años durante esa relación que tuvo anterior a mí”, agregó la viuda de José Ángel.

De la Vega agregó que Gael García Bernal apoyó a José Emilio para que estudiara. “Gael le dio dinero para poder pagar sus colegiaturas en una escuela porque José Emilio quería ser DJ”, dijo De la Vega.