Andrés García: así es su lujosa mansión frente a la playa de Acapulco valorada en US$5 millones

Por medio de estos videos, los fanáticos de Andrés García han llegado a ver su lujosa mansión en Acapulco, propiedad en las que pasa sus últimos días con tranquilidad y paz, según algunas de sus recientes declaraciones.

De acuerdo con el portal web Debate, la mansión de Andrés García, que lleva por nombre “El Paraíso”, es una construcción de tres pisos, con fachada de color naranja y se encuentra rodeada de palmeras.

Asimismo, esta costosa mansión se encuentra ubicada a pocos metros de la playa “Pie de la Cuesta”, uno de los paraísos tropicales más exclusivos de Acapulco.

Esta propiedad de Andrés García, según el portal web, tiene un valor estimado de US$5 millones y es uno de los pocos inmuebles que el actor conservará hasta el día de su muerte, cuando sus propiedades pasen a manos de sus herederos.

“El Paraíso” también cuenta con la peculiaridad de ser el lugar elegido por Andrés García para que sus cenizas sean esparcidas tras su muerte.

Según Debate, la playa privada de su mansión en Acapulco será el lugar donde se dé un último adiós al actor dominicano, tal y como se hizo con los restos de sus padres.

Esta revelación se dio luego de que Andrés García, por medio de un video publicado en su canal de YouTube, confesara estar “cerca del final” al complicarse su estado de salud debido a las enfermedades que padece desde hace varios años.

“Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final, no sé, capaz y me voy, me estoy cayendo (…) Estoy en que si le llevan a cremar o me llevan en una lanchita y allí me creman”, admitió García en este video.