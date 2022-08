Aneliz Aguilar: quién es la hermana mayor de Ángela Aguilar y la hija menos conocida de Pepe Aguilar

Aneliz, joven de 24 años, es hija de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez-Alcalá, y por ende es la hermana mayor de Ángela, quien a sus 18 años se ha consolidado como una de las artistas más importantes del momento en la industria musical.

Pese a que la mayor de la dinastía Aguilar no se ha destacado en la música, ha llamado la atención de las personas por medio de las redes sociales y sus particulares gustos.

Por medio de su cuenta de Instagram, Aneliz Aguilar comparte imágenes en las que evidencia su gusto por la moda y, debido a sus más de 700 mil seguidores, es considerada como una fashion influencer.

La hija mayor de Pepe Aguilar, a raíz de su interés por la industria de la moda, ha expresado su intención de incursionar en este mundo y comenzar pronto una carrera como modelo.

Asimismo, aunque no se le ve en los escenarios junto a los demás integrantes de la dinastía Aguilar, la joven de 24 años también utiliza sus redes sociales para publicar fotos y demostrar lo unida que es con sus padres y hermanos.

Esta unión familiar ha sido evidente principalmente con Ángela Aguilar, con quien mantiene una gran relación a pesar de los constantes rumores sobre una posible rivalidad debido a su creciente fama internacional.

Para el más reciente cumpleaños de Ángela Aguilar, la joven influener compartió con sus seguidores los tiernos momentos que ha vivido al lado de su hermana menor y le dedicó un emotivo mensaje.

“Feliz cumpleaños, Ángela. No puedo creer que ya tengas 18. Estoy en shock. Te quiero y sé que vas a seguir logrando cosas increíbles. Happy birthday to my not so little little sister”, publicó Aneliz Aguilar.