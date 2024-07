Ángela Aguilar, quien en los últimos años ha dado de qué hablar por su vida sentimental, se encuentra en el ojo del huracán desde que anunció su noviazgo con Christian Nodal.

Su polémica relación con el cantante mexicano no ha pasado desapercibida en el mundo del entretenimiento debido a que, de acuerdo a varias teorías, habría iniciado con una infidelidad a Cazzu.

La controversia en torno al romance entre ambos artistas sigue a flor de piel, a tal punto que incluso un negocio comenzó a vender piñatas de los “nuevos novios”.

La Piñatería Ramírez, un conocido negocio ubicado en México, comenzó a vender piñatas de Ángela Aguilar y Christian Nodal, situación que generó molestia en la intérprete de Qué Agonía por usar su imagen sin su consentimiento.

El enojo de la hija de Pepe Aguilar habría llegado a tal punto que estaría pensando en demandar a este negocio, según revelaron medios mexicanos.

Lea más: Belinda: su sorpresiva reacción por el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ante la posibilidad de comenzar una batalla legal, el dueño de la piñatería aseguró que, a lo largo de los años, ha tenido cuidado de que sus creaciones no sean una “copia exacta” de los artistas.

Ángela Aguilar demandará a piñateria ramirez por la piñata que hicieron con su imagen sobre todo porque se pasaron de lanza con tanta esponja.🫣 pic.twitter.com/1HW42anxBU — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) July 3, 2024

En todo momento, la Piñatería Ramírez procura respetar la imagen de las personas y hace piñatas con leves cambios para evitar cualquier demanda de derechos de autor.

Lea también: Nodal: la millonaria cifra que le habría pagado a Cazzu para no hacer pública su infidelidad

“Tratamos de hacer algunos cambios, o sea, la piñata no es idéntica al personaje, porque además no nos saldría, pero también tratar de no llamarle como el artista, hay unas cosas que se pueden cambiar, por ejemplo, un tatuaje en la mano, para que no sea tan idéntico, aunque obviamente la gente lo va a relacionar”, aseguró.