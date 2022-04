Ángela Aguilar: las declaraciones que podrían confirmar la ruptura amorosa entre la cantante y Gussy Lau

Por medio de un video en Instagram, Ángela Aguilar compartió que la difusión de su foto con Gussy Lau fue una “violación a la posibilidad de tener su propia privacidad” y reconoció sentirse “violentada” ante esta situación, declaraciones que dieron inicio al rumor de una posible separación entre ambos.

Para alejarse del drama causado por su vida amorosa, Ángela Aguilar emprendió un viaje a Europa en compañía de su familia, donde aprovechó para promocionar sus temas y arreglar futuras giras.

Luego de varios días alejada de los escenarios, la hija de Pepe Aguilar regresó a México y se presentó en el Festival Cultural Zacatecas 2022, donde la artista sorprendió a sus seguidores al mencionar indirectamente que su relación sentimental con Gussy Lau llegó a su fin.

“Mi disco se llama Mexicana Enamorada y todas las canciones son tristes. Se tendría que llamar como Mexicana, triste y sola o Mexicana, dejada y soltera… algo así”, indicó en pleno concierto.

A pesar de que no mencionó directamente al compositor sinaloense, muchos de los seguidores de la joven intérprete establecieron que sus palabras confirmaban los rumores sobre su supuesta ruptura tras la filtración de las imágenes de su relación.

Otra situación que aumentó los rumores sobre la separación de la pareja fue un video publicado por Gussy Lau en redes sociales, el cual sería la respuesta a estas especulaciones y confirmaría su ruptura con Ángela Aguilar.

En esta publicación, el compositor aparece cantando un fragmento de una canción triste, cuya letra trata de una separación amorosa.

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo. Supongo que es el mal de amores. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo”, se escucha cantar a Gussy Lau.

¿Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron? pic.twitter.com/lheJJVtBuB — Nadia Juárez (@yolitzin8) April 13, 2022

Por si fuera poco, la ruptura entre Ángela Aguilar y Gussy Lau también fue mencionada por José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, quien durante el programa Despierta América confirmó este rumor.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad. A mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, confesó.