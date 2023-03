Angelina Jolie: la actriz fue vista en un aeropuerto de México y estos son los motivos de su inesperada visita

Varias imágenes compartidas en las redes sociales mostraban a Angelina Jolie mientras interactuaba con un grupo de mujeres de la comunidad de Santa Clara, para hablar de un tema en concreto: la protección y preservación de las abejas.

Los motivos de su visita son para colaborar con las comunidades en la protección de una especie en concreto de abeja, la denominada Melipona beecheii, que se encuentra actualmente en peligro de extinción y que se encuentra la mayor parte del tiempo en la Península de Yucatán.

Esta visita a una comunidad maya se debe a que la actriz es madrina del proyecto denominado Women For Bees, una iniciativa elaborada por UNESCO y Guerlain que busca planes de conservación de las abejas.

angelina jolie was seen arriving at cancún airport in méxico. i think she's here for an event of guerlain in la casa de la playa pic.twitter.com/6FclC1iXJ7

— jam (@joliesgem) February 12, 2023