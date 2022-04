Antes del nacimiento de Índigo, la madre de la cantante Evaluna se capacitó para ser comadrona

Pero la espera y las dudas fueron resueltas con el nacimiento el pasado 6 de abril del 2022. Ese día la familia anunció en redes sociales que se trataba de una niña.

Otro de los temas que rodeó el proceso tuvo que ver con la labor de parto elegida por la dupla. Según dijo Ricardo Montaner al programa Ventaneando, el nacimiento de Índigo estaba planeado para realizarse a través de una partera.

“Va a nacer de forma muy natural. Probablemente en agua, lo van a decidir en el momento”, dijo el cantante a inicios de abril de 2022.

También se dio a conocer que Marlene Rodríguez -madre de Evaluna y esposa de Montaner- estaría muy de cerca en el recibimiento de Índigo. De esa cuenta que se había dedicado a aprender como ser ‘doula’ o asistente de partos.

De acuerdo con el portal People en Español, Rodríguez había asegurado un año antes a Book Corner: “[Me] capacité justamente porque quería saber a profundidad lo que eso significaba y la verdad es que una cosa me fue llevando a la otra y la verdad es que lo disfruté un montón porque siento que es perfecto volver a la época de las comadronas“.

Cabe resaltar que en ese entonces la madre de Evaluna había estado de cerca al embarazo, pero no confirmó que iba a ayudar directamente a su hija en la labor de parto. “No [me capacité] porque voy a ser [la doula de mi hija], porque me da mucho nervio. Pero amo eso”, aseguró Rodríguez.

El interés de la esposa de Ricardo Montaner a propósito del nacimiento de su nieta también la había llevado a escribir en 2021 Evaluna Creciente, un libro que dedicó al proceso de gestación de su hija, como el de otras mujeres.

Evaluna Creciente aborda “los mitos, las costumbres, lo que es mejor evitar, lo que debe incorporar, lo que me hubiera gustado saber cuando tuve a mis hijos. Un libro de amor y por amor…a ella, a mis hijas nuevas y a las que se unan”, compartió Marlene en su cuenta de Instagram.

Además del libro que publicó en 2021, Rodríguez también inició un emprendimiento de ropa para menores, según afirmó Ricardo Montaner a la revista People en Español. “Marlene acaba de crear una línea de ropa para bebés, inspirada en Índigo. Está muy entusiasmada y, obviamente, Eva Luna”, habría dicho el cantante.