Camilo y Evaluna: cuál es la razón por la que su hija se llama Índigo y qué significa este nombre

Uno de los temas que más mencionados tras la llegada de Índigo es el motivo por el que Camilo y Evaluna eligieron este nombre para su primer hijo, del cual no quisieron saber el género hasta su nacimiento.

Días después de dar a conocer su embarazo, Evaluna reveló que eligieron el nombre Índigo par su primer bebé ya que era una forma de llamarlo sin hacer distinción de género, debido a la decisión que tomaron de no saber el sexo hasta el día de su nacimiento.

“Índigo, porque es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando en si es hombre o mujer. Nos gustó muchísimo, además de que es uno de los colores más bonitos”, explicó la hija de Ricardo Montaner.

No obstante, este nombre cuenta con un trasfondo místico y espiritual, y de acuerdo con Camilo, Índigo llegó a su mente gracias a un viaje que realizaron a India meses antes del embarazo.

“Nos encanta el índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Además me encanta como suena. Nos encantó este nombre, me encanta la sonoridad, es una palabra esdrújula que me fascina, me encanta lo que significa místicamente y espiritualmente, me encanta el índigo como color, la textura del índigo como trabajo textil”, reveló el cantante colombiano.

Asimismo, Camilo coincidió con Evaluna en la decisión de que el nombre de su primer bebé fuera agénero, ya que es algo que decidieron desde el momento en que se enteraron sobre el embarazo de la artista.

“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, ya que es una palabra que significa muchísimo para nosotros. No es sólo el nombre de un color que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, comentó en su momento.

¿Qué significa el nombre Índigo?

El nombre Índigo se encuentra relacionado a las creencias y espiritualidad, ya que la palabra significa “un estado elevado de la evolución del ser humano”.

De igual forma, como lo expresó Camilo hace varios meses atrás, este nombre tiene relación con los recién nacidos de la nueva era, personas definidas como poseedoras de cualidades creativas y seres de luz, que con su llegada llenan la Tierra de alegría.