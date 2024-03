Este Viernes Santo por la noche, el cantante guatemalteco, ganador de un Grammy Latino en 2021, lanzó en Youtube y redes sociales la melodía Canciones de Gratitud.

"Como parte de su sello personal, Aroddy nos presenta una gran canción. Canciones de Gratitud es una bella y elegante balada muy melódica y con una sobrecarga de la Escritura y una rica teología vestida de un lenguaje simple pero a la vez poético", se lee en la publicación de Instagram, en la cuenta oficial de Aroddy.

“'Y si la gracia sobreabundó cuando el pecado en mí abundó, que sobreabunde en mis labios canciones de gratitud', exclama el cantautor emulando al apóstol Pablo en Romanos 5:20-21. '¡Qué más puede hacer un simple mortal y pecador frente a un Dios tan Santo, al recibir tanta gracia inmerecida, sino responder con una vida de agradecimiento!'", anota también.

"Lo que has hecho conmigo no tiene comparación, me acercaste a Ti, me otorgaste tu perdón", dice una de sus publicaciones de hace algunos días.

Un sueño que comenzó en Chiquimula

Su nombre real es Arody Espinales y artísticamente adoptó el nombre de Aroddy. En parte inpirado en el nombre de su esposa es Lidda, con una doble d.

La música llamó a Aroddy desde niño. En su natal Chiquimula vivió en su niñez junto a sus seis hermanos y desde pequeño su deseo era cantar y participar en distintas actividades estudiantiles.

Nació en un hogar de religión evangélica y pertenece a la iglesia Ministerios del Alfarero en su ciudad natal.

A los nueve años para ayudar en su hogar trabajaba en la mañanas ayudando en tareas de limpieza de una casa, al estar más grande, en la adolescencia, también pintó casas, aprendió de carpintería más adelante y así fue abriéndose camino hasta que se graduó de maestro.

En ese proceso juntó un poco de dinero porque quería hacer una grabación. Así nació hace 30 años Mi fiel amigo, un cassette que llegó con mucho esfuerzo de ahorro y de solicitar apoyo para que se hiciera realidad.

Este comienzo le permitió viajar por Guatemala y varios países de la región llevando su mensaje a través de sus canciones.

Aroddy también escribió el libro llamado 21 hábitos de un verdadero adorador.

En 2021 ganó un Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de música cristiana.

Escuche acá la nueva melodía de Aroddy: Canciones de Gratitud que lanzó este viernes 29 de marzo de 2024:

Con información de Ingrid Reyes.