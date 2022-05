Arte en Mayo 2022 anunció al ganador

De las casi 500 obras recibidas, 200 se seleccionaron y están en exposición en la galería y entre ellas se eligió al ganador del certamen.

Congelación, laberintos es la obra ganadora de Arte Mayo 2022, de la mano del artista visual, Juan Maurilio Mendoza, que obtuvo el principal premio del certamen anual organizado por la Fundación Rozas-Botrán.

“Más que todo antes me gustaban los cartones, los empaques de cada cosa, a mí me gusta reciclar y tener como juguetes los cartones, ahora estamos creando mucha basura y estamos consumiendo demasiado, adquirimos cosas que no son necesarias, solo queremos comprar, no sabemos que estamos congelando el tiempo y destruyendo el ambiente, nosotros nos metemos a comprar a crédito televisiones, estufas, microondas… pero no sabemos que eso consume nuestra vida”, comentó el artista visual, oriundo de San Juan La Laguna, Sololá.

Este tipo de material fue la inspiración para crear la obra ganadora de la fundación.

Su formación artística comenzó desde 1991, cuando tenía 13 años, tallando madera, piedra y yeso. Le gustaba el arte maya y sus esculturas.

¿De qué se trata la obra?

La propuesta laberinto contiene, en sí, dos reflexiones importantes ante la vida: una individual, personal y otra social. En la primera, la reminiscencia infantil del juego y la transmutación de la caja de cartón en productos, en carros, camiones, edificios.

En la segunda, una reflexión a la sociedad consumista con énfasis en con texto rural, los objetos deseo o las propias construcciones: juguetes para adultos, una composición de sus envoltorios iconos que representan o protegen el mismo valor del juguete infantil.

Los materiales

El artista uso material reciclado como cartón, cajas de envoltorios, productos de cuidado, entre otros.

Reconocimientos

El segundo lugar del certamen fue otorgado a Gabriela Alfaro por su obra Recorrido de estrellas 1/1, un trabajo realizado en papel de algodón y grabado en punta seca. La obra está tratada con cera de abejas y resina.

Se combina encáustica y costura, según explica la artista. Destaca la relación de los seres humanos con su entorno.

El tercer lugar fue otorgado a la obra Fenjan, de Luis Carlos Soto, sus obras han participado en exposiciones en ciudades como Dubái, París, Nueva York, Roma y Moscú.

Además, durante la premiación se otorgaron también premios especiales por trayectoria al artista César Cartagena por su obra Arcoíris, y a Carlos Chávez por Achi B’alam.

Y el reconocimiento como revelación del año correspondió a Melvin Tajiboy por Cielo.

Las menciones honoríficas fueron para:

Gennaro Rodríguez, de Panamá, por su obra El puente rojo.

Wanda Fraga, de Cuba, por The Sound of Silence.

Eli López, de Guatemala, por Reflejos de una historia.

Sebastián López Durán, de Guatemala, por En familia.

Lucía Rohrmann, de Guatemala, por Mis sentimientos.

Manuel Navichoc, de Guatemala, por Aire de esperanza, de la serie Umbrales.

Rocío Villanueva, de Guatemala, por Lobo con piel de oveja, serie: Los que quedamos 1/3 + 2P/A.

Johanna Frech, también de Guatemala, por Netflix 1950-60s, serie: App través del tiempo objeto #4.

Información sobre la exposición

La exposición de las obras se encuentra en la Galería Rozas-Botrán, 16 calle 4-66, zona 14. Las visitas son lunes a viernes de 8 a 13 y de 13.30 a 16 horas. Estarán disponibles hasta el 30 de junio.

Quienes deseen realizar visitas guiadas pueden comunicarse a los teléfonos 4506-3280 o 5308-5562.