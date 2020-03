Autores jóvenes para conocer en el Día Mundial de la Poesía

En 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) determinó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Poesía, con el propósito de “apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética”.

Con la promulgación de la fecha, la Unesco ha planteado que las lenguas sean vistas como un conducto artístico en las distintas comunidades del mundo.

De acuerdo con la organización, la poesía encuentra un lugar importante en el mundo por ser una “necesidad social y un medio de interiorización” que motiva a la juventud a retornar a los orígenes existenciales.

De esta cuenta, destacamos cuatro escritores jóvenes que, desde los versos y distintos ejes temáticos, cosechan un novedoso terreno poético en el país.

Obras publicadas: Retazos de un país roto (2019), Olvidé decirte adiós (2017), Fragmentos (2016) y Obelisco 65 (2012)

Para el escritor y también comunicador, los poemas son una expresión que le ha permitido contar lo observado, sentido e investigado. Aunque se posiciona más como un contador de cuentos que un escritor, Balcárcel comenta que se inclina por jugar con el ritmo y las imágenes. Sus versos aluden a la cotidianidad desde un refugio íntimo.

Voy a definir el tiempo

en los segundos que pasan

cuando te miro directo a los ojos

en tus movimientos

cada uno de ellos

en tus palabras que recojo

para que no se me pierdan

en el instante cuando te quiero abrazar

y no puedo.