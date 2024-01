Autoridades cierran la investigación por la muerte de Matthew Perry y qué detalles ampliaron de la causa del deceso

Esto lo confirmaron representantes del organismo público a People, además el sitio web oficial del Médico forense del condado de Los Ángeles informó que el caso de Perry ha quedado cerrado y destacó como principal causa de su muerte los “efectos agudos de la ketamina”.

La información agregó en el apartado de “condiciones significantes”, ahogamiento, enfermedad arterial coronaria y efectos de la buprenorfina.

Además declaró “efectos agudos de la ketamina” como la principal causa de la muerte de Matthew Perry

En diciembre de 2023 se informó que Perry había tenido una sobredosis de ketamina, la cual usaba de manera terapéutica para controlar su depresión.

Esta información sorprendió a mucha gente cercana al actor, que durante los últimos años se esforzó por dejar su dependencia a diversas sustancias y comenzar una vida más saludable con la posibilidad de volar a actuar.

Aunque fue su exnovia Kayti Edwards quien se encargó de desmentir la “nueva vida” de Matthew y aseguró que el actor nunca pudo separarse completamente de las drogas.

Edwards también agregó que el actor realmente creía que las infusiones de ketamina eran una manera genuina de mantenerse sobrio, pero esto estaba muy lejos de la realidad.

Mientras que Bankole Johnson, uno de los principales neurocientíficos y médicos del mundo, mencionó a Page Six que si la ketamina por sí sola ya era peligrosa, combinarla con un opioide tan fuerte como lo es la buprenorfina, era prácticamente peligro muerte.

“Sería una medicina cuestionable proporcionar ketamina a alguien que también utiliza buprenorfina, una verdadera receta para el desastre”, explicó.

Además, Edwards reiteró que las conductas de Perry semanas antes de su muerte eran suficiente prueba de que seguía dependiendo de todo tipo de sustancias.

“Yo no estaba allí, así que no sé exactamente lo que pasó, pero conozco a Matthew como persona y como amigo y conozco las pautas que condujeron a esto. Podía verlo a la legua, no parecía estar bien durante las dos últimas semanas de su vida. Las personas sobrias que le conocían nunca habían estado con él cuando se drogaba, así que no conocían las señales”, afirmó.

Infobae agregó que Raffi Djabourian, médico forense que se encargó de analizar el cuerpo de Perry, explicó de la siguiente forma lo que habría pasado con el cuerpo de Perry momentos antes de perder la vida.

“Con los elevados niveles de ketamina hallados en las muestras de sangre postmortem, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria”, detalló.

Un punto que ha generado controversia es que, según los reportes forenses, la última infusión de ketamina que Perry recibió fue una semana y media antes de su muerte.

Esta sustancia desaparece del organismo horas después de su consumo, por lo que Matthew habría conseguido la ketamina desde otra fuente el mismo día que fue encontrado ahogado en su jacuzzi.

Luego de revelarse la causa de muerte de Perry, su exnovia pidió que se investigara a los doctores que le administraron la ketamina, pero ahora con el caso oficialmente cerrado, estos detalles de la muerte de Matthew quedarán sin resolverse.