El próximo domingo 10 de marzo se celebrará en el Teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles, California, la edición 96 de los Premios Oscar organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas velada en la cual se premiarán a varias producciones cinematográficas en alrededor de 23 categorías.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el pasado 29 de febrero quienes formarán parte de los presentadores de los premios de la gala entre los que resaltan los nombres de Rita Moreno, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Octavia Spencer, John Mulaney Michael Keaton y Jennifer Lawrence, pero uno de los nombres que llamó la atención del público fue la participación del cantante puertorriqueño de reguetón Benito Antonio Martínez mejor conocido como Bad Bunny.

Aún no se conoce del todo cuál será la participación de Bad Bunny en la gala 96 de los Premios Óscar 2024, ya que la academia no definió si entregará alguno de los premios o presentará puntualmente algún segmento.

Meet your second slate of presenters for the 96th Oscars.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/aRogLVYemh — The Academy (@TheAcademy) February 29, 2024

La organización de los Óscar, que volverá a contar con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias por cuarto año consecutivo, reveló días atrás que celebridades como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino o Zendaya también se subirán al escenario.

No obstante, al igual que la participación de Bad Bunny, tampoco se informó acerca de qué rol desempeñará cada uno o qué galardón entregarán durante la gala.

Reacción de las redes

Ante el anunció de la participación del “Conejo Malo” en la gala de los Premios Óscar, algunos internautas se mostraron en desacuerdo por la participación del cantante cuestionando su representación artística.

really trying to take the oscars serious this year but then first thing i see in this list is... BAD BUNNY? https://t.co/wuYSJADfX3 — emily blunt's manager (@twiceblunt) February 29, 2024

what does bad bunny do at the oscars?



the inclusion of the singers is fine,you just have to know which people have talent to be included or which people do not have it and bad bunny does not have it https://t.co/yUxiaE5RXU — milyMo (@mily_mo) February 29, 2024

Muchos de los fanáticos de Bad Bunny argumentaron que es un artista internacional que ha roto récords y ha dejado una marca en la industria musical. Además, recordaron que ha incursionado en el cine y la televisión en más de una ocasión, colaborando con reconocidos actores y directores.