Barbara Bickford deja un legado de pasión por el canto y valor en la cultura

Bárbara Bickford destacó como docente musical e intérprete de bel canto (Foto Prensa Libre: Ingrid Roldán / Hemeroteca PL)

La soprano, artista, gestora cultural y maestra Bárbara Bickford falleció a la edad de 91 años este miércoles, confirmaron colegas y familiares.

Bickford nació en Canadá, de madre canadiense, pero por su padre, médico, y su llegada al país cuando aún era niña, es de nacionalidad guatemalteca.

Llevó a cabo sus estudios musicales en diferentes lugares en el extranjero. Su vínculo con la cultura fue de familia. Su tatarabuelo, Juan Matheu, fue uno de los fundadores del Teatro Colón.

“Cuando hablo del canto clásico no excluyo jamás la ópera, pero también no excluyo la música popular, porque el cantante clásico puede cantarlo todo. Lo que tratamos de hacer los que verdaderamente amamos la música es cantarlo todo, pero que sea un canto sano, que no se dañe la cuerda vocal”, dijo a Prensa Libre en una entrevista publicada en 2002.

En el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara se llevará a cabo un homenaje póstumo para Bickford. Será el viernes de 10 a 12 horas y se espera contar con la asistencia de la mayoría de sus colegas y alumnos.

Vocación por enseñar

En 1998 comenzó a dar clases de música, siendo maestra de diferentes y destacados cantantes.

“Yo creo que la esencia del artista es el alma, cuando canta tiene que abrirse el pecho y sacar lo que tiene en el corazón”, explicó en esa conversación. “Eso es lo que llamamos interpretación”.

En palabras de Bickford, ella procuró ayudar a sus estudiantes incluso a descansar y relajarse después de sesiones de trabajo o universidad.

Sobre sus alumnos también mencionó que le gustaba enseñarles diferentes géneros y que participaran en diferentes actividades. “No hay horas aburridas”, mencionó.

“A mis estudiantes los caracteriza ser parte de una familia. No hay rivalidades, no hay competencia”, aseguró. “El triunfo de uno es el triunfo de los otros. Es un grupo en el que hay amistad”.

Lamentan la pérdida

La noticia de la muerte de Bárbara Bickford repercutió en el plano artístico y cultural, dejando varias reacciones.

“Para mí es un dolor muy grande, no solo la pérdida de una artista como ella, sino de una gran amiga”, dijo María Eugenia Gordillo, promotora cultural y directora de la Hemeroteca Nacional. “Es un luto muy grande para el arte guatemalteco, un legado importante que dejó al país y a sus alumnos.

El pianista y director del Conservatorio Nacional de Música, Hugo Arenas, que acompañó a Bickford en varias presentaciones, manifestó su pesar.

“Tuve el honor de conocerla por más de 17 años”, comentó. “Era una apasionada de la música. La ópera era su motor”.

“Compartir, ser docente, cantar… Creo que esos elementos le motivaban día a día para levantar para cantar, hacer música y escuchar ópera”, añadió.

El cantante Joam Zamora fue uno de sus alumnos. Admiró su trabajo y agradeció el apoyo para impulsar su carrera.

“Ella fue un gran ejemplo porque, sobretodo, trabajó hasta sus últimos días”, afirmó. “Una mujer admirable, sumamente trabajadora, que no solo fomentaba el arte en sus alumnos sino mucho del espíritu humano. Ella buscaba que no predominara el ego”.

“Su dulzura, su paciencia, su pasión… Ella me apoyó muchísimo como maestra. Bárbara Bickford tuvo muchísima paciencia y acompañó mis clases”, añadió.

Sobre ella como artista, comentó que “vivía por la música y no dejaba de cantar. Ella lo hizo hasta que tuvo las fuerzas”.

