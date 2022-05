Barbie: Mattel anuncia un nuevo modelo de muñeca con un implante coclear y un Ken con vitiligo

Las muñecas han dado mucho de qué hablar, ya que se han presentado varios modelos que van desde una Barbie en silla de ruedas, otras con un tono de piel y peso diferente, y algunas referenciando personajes históricos como lo fue con Frida Kahlo.

El 11 de mayo Mattel anunció una nueva línea de esta popular muñeca, al igual que su acompañante Ken, y cuentan ahora con características enfocadas a las discapacidades y enfermedades.

La línea saldrá al mercado en junio de este año, y presentan una muñeca Barbie con un implante coclear, un dispositivo auricular que permite a las personas escuchar mejor, mientras que el muñeco Ken presenta vitiligo, una enfermedad que provoca la pérdida de color en la piel.

Lisa Mcknight, directora global de Barbie Dolls, sacó un comunicado de prensa en donde afirma que el objetivo de lanzar esta línea de juguetes es para que varios niños “puedan verse reflejados” en ellos.

A su vez, también mencionó que esto permite a varios niños y niñas jugar con muñecos que no tengas características parecidas a las suyas, pudiendo así “comprender de mejor forma lo importante de la inclusión”.

Lea también: Así es la edición especial que Barbie presenta por el Día de Muertos

En el caso de la muñeca Barbie que posee un implante coclear el diseño del dispositivo fue creación dela doctora Jen Richardson, quien es una experta en audiología educativa.

Ready to make waves? 🌊🕶️ Dip into new #Barbie Fashion Dolls – our most diverse and inclusive doll line, offering a variety of skin tones, eye colors, hair colors and textures, body types, disabilities, and fashions, to inspire even more stories! https://t.co/k2mKw8VhG8 pic.twitter.com/voglMMZgvE

— Barbie (@Barbie) May 11, 2022