“Barbie” podría buscar el Óscar en estas categorías

Tras el debut de la cinta se esperaba la nominación de Ryan Gosling por su sorpresiva interpretación. El actor y músico canadiense ha sido nominado a Mejor Actor en dos ocasiones a los Premios Oscar, por las cintas Half Nelson (2006) y La La Land (2016).

No sería sorpresa que Margot Robbie también fuera considera para los Óscar por su papel en Barbie y de ser así, la actriz australiana obtendría su tercera nominación, ya que en 2018 estuvo nominada a Mejor Actriz por su papel en Tonya (2017) y en 2020 a Mejor Actriz de Reparto por El escándalo (2020).

Si Barbie obtuviera la nominación a Mejor Dirección Gerwig obtendría su cuarta nominación a los Premios Óscar, debido a que en 2018 recibió dos por Lady Bird (2017): Guion Original y Mejor Dirección y en 2020 una por Mujercitas (2019): Mejor Guion Adaptado.

Foto: Cortesía de Warner Bros. Pictures

La decisión de competir a Guion Original ha causado cierta polémica, debido a que la cinta está inspirada en un juguete creado por Mattel, aunque vale la pena considerar que el filme cuenta con una historia original y creativa que ha sido destacada como uno de sus elementos más auténticos, motivo que la empuja hacia dicha categoria. Sin embargo, la decisión final sobre su postulación quedará a criterio de la Academia.

Margot Robbie como Barbie en la cinta ‘Barbie’. Foto: Cortesía de Warner Bros. Pictures

Más oportunidades para Barbie

El medio especializado también asegura que Barbie tiene el potencial para competir a Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales, Mejor Música Original y Mejor Diseño de Producción para el mexicano Rodrigo Prieto.

Lea más: Barbie: 18 mil muñecas, el récord Guinness y la mayor colección que se exhibe en museos

Asimismo, asegura que Barbie podría buscar dos nominaciones a Mejor Canción y algunos de los temas destacados podrían ser What Was I Made For? de Billie Eilish, I’m Just Ken de Wyatt y Ronson, Pink de Lizzo y Dance the Night de Dua Lipa.

* En alianza con Forbes México