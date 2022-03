Belinda y Christian Nodal: sale a la luz el supuesto motivo de la separación de la pareja

De acuerdo con el conductor del programa De Primera Mano, Cristy Nodal, mamá del intérprete de música regional mexicana, supuestamente pidió una auditoría para conocer los gastos de su hijo y esto desencadenó en una serie de problemas entre Belinda y Nodal.

Por medio de una transmisión en vivo realizada desde su cuenta de Facebook, Gustavo Adolfo Infante comentó que Christian Nodal acostumbraba a darle regalos muy caros a Belinda y a absorber todos los gastos de sus viajes.

Sin embargo, el conductor mexicano recalcó que la intérprete de Luz sin Gravedad no pidió estos obsequios, ya que eran detalles que a Nodal le gustaba tener con su entonces prometida.

“Nodal empezó regalando bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y demás y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona y Belinda con un staff de cinco personas. Entonces, ¿Quién crees que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién cree que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién cree que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. No lo permitía”, relató.

“¿Alguien los obligó? ¿Alguien les puso una pistola en la cabeza? Claro que no, ellos lo dieron por sus pistolas. Porque querían halagarla, querían apantallarla porque han de ver dicho ‘si yo estoy un poco federico, feito para andar con Belinda’, la verdad de las cosas o no sé, porque no creo que Belinda les diga ‘ay cómprame una bolsa carísima’. No lo creo”, indicó el reconocido periodista.

Añadido a esto, Gustavo Adolfo Infante informó que luego de su viaje por España, Cristy Nodal y el contador del artista comenzaron a investigar sobre los regalos que le había dado a Belinda y ordenaron una auditoría para saber la cantidad exacta de dinero que gastó en ella.

“Y de repente Nodal viene para México y me cuentan que llegó –con gastos– con un dineral de allá de Europa y entonces es ahí en donde empiezan las pesquisas de la familia de Nodal. Empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal, que a dónde se iba el dinero, que por qué estaba gastando tanto. Que las facturas que le daba Belinda de dónde salían. Fíjense nada más, que si las facturas que le daba Belinda eran reales o no eran reales. Yo no sé si detectaron si algunas no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda”, comentó.

“Nodal empezó a pagar y a pagar y cuando la mamá de Nodal se dio cuenta dijo ‘Oh oh’, así no son las cosas y mi hijo no va estar pagando todo’ de esto. Y hablaron con él, le hicieron una auditoría a Nodal de los gastos. Le dijeron te está viendo la cara, hermano. Terminan tronando Belinda y Nodal. La mamá de Christian Nodal es la que mandó hacer la auditoría”, estableció el conductor.

Para finalizar, Gustavo Adolfo Infante confesó que Belinda se encuentra atravesando por un momento sumamente complicado, ya que la mayoría de personas la acusan de ser la causante de la ruptura amorosa y de sacar provecho del dinero de Christian Nodal.

No obstante, resaltó que ella no obligó al cantante mexicano a comprarle regalos costosos ni tampoco a que se tatuara.

“Me cuentan que Belinda está en grito, que no quieren saber nada del mundo, nada de nada, que está en la depresión total. Está llorando. Pero la culpa no la tuvo Belinda, eh, la culpa la tuvo Nodal por querer complacer, para apantallar, para tenerla en la bolsa de su corazón”.

“Muy talentoso, pero Nodal es un chamaco y Belinda es una mujer. Aquí no es hablar mal de nadie porque los dos salieron lastimados. Él se puso rayones en el cuerpo. Cada quien se va con su golpe. Moraleja, el dinero es de Nodal y el dinero es para gastarse, él tomó la decisión”, concluyó.