Bob Saget: de qué murió el actor y cuál fue su último mensaje horas antes de su fallecimiento

La lamentable noticia del fallecimiento de Bob Saget tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, quienes lamentaron la muerte del comediante.

Saget se encontraba en Orlando, Florida, como parte de su gira de stand up comedy, situación que ha hecho que su repentina muerte se encuentre rodeada de misterio y confusión.

Una noche antes de su muerte, el comediante de 65 años se había presentado en el Ponte Vedra Concert Hall de Jacksonville, Florida, lugar donde realizó su última publicación en redes sociales.

Lea también: Muere Sidney Poitier, primer actor afroamericano en ganar un Óscar y símbolo del movimiento por los derechos civiles en Hollywood

Bob Saget fue encontrado sin vida en una habitación del Ritz-Carlton Hotel por elementos de los bomberos y la policía a las 16 horas del domingo 9 de enero de 2022.

Sin embargo, las causas de la muerte del comediante aún no se conocen con exactitud y se encuentran siendo investigadas por las autoridades.

Añadido a esto, circula información de varios periodistas quienes afirman que la policía se encuentra realizando una serie de investigaciones en las inmediaciones del hotel donde falleció Bob Saget, con el fin de averiguar la verdad sobre su muerte.

La policía de Orange County, por medio de un comunicado oficial, informó este domingo sobre la muerte del actor de “Full House”.

A pesar de aún no conocer los motivos de su fallecimiento, la policía descartó cualquier señal de violencia o uso de drogas en este misterioso caso.

Además: Rechazaron la demanda por “pornografía infantil” del niño de la portada de “Nevermind”, el álbum más exitoso de Nirvana

“Hoy temprano, los agentes fueron llamados al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes por un hombre que no respondía en una habitación de hotel. El sujeto fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en la escena. Los detectives no encontraron signos de violencia o uso de drogas en este caso”, publicó.

Horas antes de ser encontrado sin vida, Bob Saget realizó su última publicación en redes sociales a las 3:42 hora local tras haberse presentado en un show en la localidad de Jacksonville.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022