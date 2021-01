Bocetos guatemaltecos en la Biblioteca de Arte de Brooklyn

La hoja en blanco y cómo las primeras ideas van surgiendo con trazos y detalles también son parte esencial en el proceso creativo. La Biblioteca de Arte de Brooklyn en Estados Unidos se ha dedicado a crear un mega proyecto en el que cuenta con cerca de 50 mil cuadernos de bocetos que vienen de 130 países del mundo.

Guatemala se suma a esta iniciativa en el 2021 con los bocetos de Jonás, Valenz, Isabel Escudero, Mod Cárdenas y Danny Weller, cada uno de ellos con un recorrido especial por el arte guatemalteco.

El proyecto se encuentra físicamente a unas calles de Manhattan en Nueva York. El lugar cuenta con una colección impresionante de cuaderno de bocetos. “Durante 15 años, nuestro pequeño equipo ha creado la biblioteca de cuaderno de artistas más grande de todo el planeta. Cada voz es importante. También está ayudando a financiar un espacio de arte sin fines de lucro que crea programas gratuitos y accesibles para una comunidad creativa global”, se describe en la página de la organización. brooklynartlibrary.org.

La invitación está abierta a que cada artista interesado haga llegar su propuesta. Ellos cuentan con un cuaderno que se manda a solicitar y el artista interviene cada página de la manera que considere. A cada participante se le envía el mismo cuaderno de bocetos personalizado en blanco de 5 x 7 pulgadas. Cada pieza tiene un código de barras para catalogarlo fácilmente en el sistema y también es compartido por la institución de manera digital.

Este año puede solicitar su cuaderno antes del 14 de junio y es importante regrese antes del 31 de agosto, de esa manera el material ingresará a la biblioteca antes del 1 de noviembre de 2021.

Fuera de la Biblioteca

El proyecto va más allá de mantener los cuadernos dentro de un recinto o a disposición del público en línea. En una Vespa Piaggio de 1985 intervenida, parte de la biblioteca va a de manera itinerante con algunas de las piezas por todo Estados Unidos en museos y festivales. El 2020 esta actividad se detuvo por la pandemia aunque retomará sus viajes a partir de febrero 2021, según las disposiciones del país.

La idea es que más personas se acerquen y conozcan más de estos procesos creativos y los nombres de los cinco guatemaltecos estarán también en este recorrido este año. En 2021 la biblioteca también lazará un podcast así como una serie de talleres, entre otras iniciativas que buscan hacer crecer este proyecto.

El artista quetzalteco Jonás fue quien hace unos meses empezó con esta iniciativa y compartió con algunos colegas el proyecto. “Me llena de emoción el poder participar en un movimiento global en donde los artistas compartimos una parte de nuestro proceso creativo que usualmente no se ve. En mi caso el sketchbook o cuaderno de bocetos es una herramienta donde plasmo ideas de todo tipo para cuadros, murales, intervenciones, incluso frases o conceptos que después se convertirán en piezas de arte visual”, expresa.

Jonás también describe que regularmente este cuaderno es un objeto muy íntimo donde se encuentran pensamientos muy personales o ideas en bruto que aún les falta mucho trabajo. “Usualmente llevo un cuaderno de bocetos conmigo a todos lados, nunca sabes cuándo la siguiente idea te golpeará como rayo. El que los sketchbooks visiten las galerías y museos de Estados Unidos nos permite compartir nuestra cultura con habitantes de todo el mundo, pero sobre todo que hermanos guatemaltecos migrantes podrán visitar la Biblioteca de Sketchbooks de Brooklyn y encontrar arte guatemalteco”, explica.

Dany Weller, otra de las participantes comparte que este paso es importante porque toda su vida ha creado sketchbooks y ese proceso le ha ayudado a encontrarse a sí misma, en especial encontrar su paso en el arte. “Muchas personas verán mis creaciones, creatividad y cómo fue evolucionando y también quiero invitar a otros guatemaltecos que les gusta dibujar que participen para que no se olvide que en Guatemala también hay arte”, agrega.

¿Quiénes participan?

Jonás

Artista guatemalteco nacido en Quetzaltenango, pero se encuentra en constante movimiento tanto en el extranjero como en el interior del país. Con más de 40 exposiciones colectivas e individuales en nuestro país y países como México, Estados Unidos, Italia y Francia, entre otros, ha plasmado en sus obras su interpretación de nuestra identidad guatemalteca desde una perspectiva global contemporánea.

Complementó su formación como arquitecto y artista visual con estudios en la Escuela Humberto Garavito, La Fundación para las Bellas Artes y la Cultura (Funba), el Taller Experimental de Gráfica de Guatemala -TEGG-, National Gallery de Londres, New Stone Age Mosaic Studio, entre otros. Forma parte del colectivo mural KOKO y del proyecto Haciendo Arte.

Dany Weller

Nació en Guatemala en 1994, vive y trabaja en Guatemala. A lo largo de su vida, Dany ha recibido cursos en Academias de Arte en Guatemala, así como en Florencia, Italia, también se ha preparado en México y Estados Unidos.

Con las diferentes técnicas que ha aprendido, empezó ha experimentar que todo le ha ayudado a encontrarse con ella misma. Comenta que su inspiración viene del poder que tiene la luna sobre la naturaleza y cómo se va complementando con la vida acuática y terrestre, la importancia de cada latido de nuestro corazón. Se inclina por los colores llamativos y regresa al tiempo de la década de 1980.

Isabel Escudero

Ella nació en1995, de padre español y madre guatemalteca. Su práctica artística abarca varias disciplinas que incluyen dibujo, pintura y escultura, todas comparten una estética distintiva.

En sus últimos años de Bachillerato Internacional en Artes Visuales aprende varias disciplinas creativas y descubre su deseo por perseguir una carrera artística. Estudia diseño gráfico y a través de sus cursos explora métodos de conceptualización de imagen, forma y combinaciones de color la cual la llevan a unir en su propuesta artística el arte y el diseño. Hoy, Escudero es una artista y diseñadora independiente, que vive y trabaja en Guatemala. Combina sus obras de arte para exposiciones y piezas encargadas para proyectos de diseño de interiores. Actualmente es artista residente en Proyecto Haciendo Arte y sus obras pertenecen a varias colecciones privadas en Guatemala, México, España y Suiza.

Mod Cárdenas

El artista también es licenciado en psicología clínica. Su técnica es principalmente auto aprendida, cuenta con estudios con maestros de la plástica guatemalteca y posee estudios de escultura, pintura y dibujo. Considerado uno de los pioneros del arte urbano guatemalteco, haciendo la transición a bellas artes debido a la apreciación de curadores y la demanda de galeristas y coleccionistas sobre su obra.

Su carrera consta de ocho exposiciones individuales y más de 50 exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional, así como murales e intervenciones públicas en Guatemala, Estados Unidos e Italia.

Ha recibido diversos premios entre ellos Highly Commended Award, SAP, Australia, Mención Honorífica por Fundación Rozas Botrán, Guatemala, fue finalista en GAA Dubai, le fue extendido un reconocimiento por parte del Ministerio de Finanzas de Guatemala por su aporte al arte y un reconocimiento por su trayectoria y aporte cultural por parte del Congreso la República de Guatemala.

Sus obras pertenecen a numerosas colecciones privadas alrededor del mundo, así como a colecciones destacadas como la del Congreso de Guatemala, Luciano Benetton en Italia y el Museo de Fundación Rozas Botrán en Guatemala.

Valenz

Licenciado en Comunicación para la educación, diseñador gráfico, creativo publicista y productor. Tiene una maestría en creatividad para publicidad, que obtuvo en Argentina, y una especialidad en creatividad, planeación estratégica de desarrollo de producto. Ha sido director de varias agencias de publicidad, producido televisión y cine.

En el 2016 fue artista del año, nominado en los mejores 10, de la Red Wood Media Group, en Estados Unidos. En Guatemala 2015 también fue seleccionado como artista del año. En el 2015 participó en la exposición Colectiva La Crisálida NYFA New York Fundation for the Arts, New York, EE. UU. y en la Colectiva Heath Gallery, Palm Springs, en California.