¿Brendan Fraser como superhéroe? la vez en la que el actor estuvo a punto de interpretar a un famoso personaje de DC Comics

Sin embargo, Fraser ha vuelto a la notoriedad tras un largo periodo de absoluto silencio, donde no solo su imagen se vio afectada por una serie de problemas personales, sino también porque su figura ya no se consideraba “relevante” para la industria del cine.

A finales de los noventa, Brendan Fraser fue uno de los actores más importantes en la industria, ya que no solo era elogiado por sus habilidades actorales, sino también por participar en películas que fueron un gran éxito, como George de la Selva (1997) y La Momia (1999).

Pero, el actor contó recientemente que hubo una ocasión en la que le iban a dar la oportunidad de interpretar a Superman, uno de los superhéroes más populares de la empresa de historietas DC Comics.

Fraser contó esta experiencia en una entrevista que le hizo el popular locutor Howard Stern, y asegura que fue entre los años 2002 y 2003, y la casa productora Warner Bros buscaba llevar a cabo una película del superhéroe de capa roja.

En dicha propuesta, según cuenta Fraser, habían otros actores interesados en ser el famoso superhéroe, como Paul Walker, reconocido por su papel en las películas de The Fats and The Furious.

Añade que la película que se iba a llevar a cabo de Superman iba a ser dirigida por J.J Abrams, reconocido por haber hecho la popular serie Lost, así como películas taquilleras como Super 8 (2011), Cloverfield (2008) y Star Wars: The Force Awakens (2015).

Brendan dice que finalmente no fue escogido para interpretar a Superman, pero asegura que fue algo bueno para su carrera, ya que asegura, el haber interpretado a un super héroe, provocaría que el público lo reconociera por un solo personaje.

“Me gusta tener una filmografía variada, no soy un pony de un solo truco, pero me sentí decepcionado porque había una gran oportunidad y no pudo ser“; dijo el actor.

Finalmente, el proyecto de Superman fue cancelado, según el actor, por desacuerdos entre el director y a casa productora.

A pesar de no interpretar a Superman, Brendan Fraser no se alejó del todo del género de superhéroes, ya que interpretó en 2019 al personaje de Robotman, para la serie de HBO Max llamada Doom Patrol.