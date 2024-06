Britney Spears y Justin Timberlake, quienes fueron pareja entre 1999 y 2002, han protagonizado una curiosa enemistad desde mediados de 2023.

Los problemas entre ambas celebridades, a más de dos décadas de su separación, surgieron por la publicación del libro de Britney Spears y las revelaciones que la cantante hizo sobre esta relación.

Un año después del estreno de esta obra biográfica, Spears y Timberlake escribieron un nuevo capítulo de su polémica historia con una curiosa indirecta publicada en redes sociales.

Britney Spears, a través de su cuenta de Instagram, presuntamente se burló del reciente arresto de Justin Timberlake, quien fue detenido en Nueva York por conducir en estado de ebriedad.

La intérprete de Baby One More Time compartió con sus seguidores una mini celebración que tuvo en un cuarto de hotel, en el que se le vio tomando un colorido cóctel.

“Son las pequeñas cosas que sabes”, fue el texto que acompañó esta imagen.

La supuesta burla de Britney Spears, y su fotografía del cóctel, se dio tan solo horas después de que el cantante de 43 años fue arrestado tras salir de un restaurante en el lujoso sector de Los Hamptons en Nueva York.

Al ser detenido por la policía, Justin Timberlake aseguró que solamente había tomado “un martini” durante toda la noche.

Sin embargo, el ex integrante de NSYNC estaba “con los ojos rojos y vidriosos, con un fuerte olor a alcohol y era incapaz de mantener la atención”, por lo que fue puesto bajo custodia policial.

