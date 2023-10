Britney Spears es detenida y obligada a pagar una multa en California

Esto lo dieron a conocer reportes obtenidos por el sitio Page Six durante los primeros días de octubre del presente año.

Según el medio de comunicación, miembros patrulleros de California se percataron que Spears habría cometido dos infracciones el 10 de septiembre, que suman un total de mil 140 dólares.

Uno de los datos que dieron a conocer los informes tiene que ver con que a la cantante se le impuso una infracción por no tener licencia válida en su poder. Otra de las multas tiene que ver con que la cantante de 41 años se rehusó a proporcionar su comprobante de seguro.

Aunque esta información se reveló por parte del medio Page Six, el abogado de la cantante de “Toxic” y “Oops!… I did it again” sí contaba con su licencia y un seguro. De acuerdo con el defensor, Mathew Rosengart, la cantante estadounidense tenía un seguro equivalente a una factura de parqueo.

Este tema llama la atención puesto que fue hasta hace dos años que Spears logró que se reestableciera su permiso de conducción. Esto ocurrió luego del fin por tutela en 2021.



Según dio a conocer Page Six, el encuentro que tuvo Britney Spears con los policías precedió a una visita que se hizo a su casa a finales de septiembre del presente año, esto ya que el 27 de septiembre la artista compartió un vídeo bailando con cuchillos dentro de su casa.

Se ha argumentado que Spears publicó este vídeo en sus redes luego de haber visto a Shakira hacer lo mismo en la premiación de los MTV VMA’s 2023.