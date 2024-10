El Smoking, el pandillero asesinado dentro de una iglesia, era dueño de los taxis pirata en Mixco  

La muerte de tres lideres de la clica Little Psycho Criminal del Barrio 18 podrían tener relación a “un mal trabajo y ajustes de cuentas” entre la misma pandilla, aseguran investigadores.

El pasado domingo, Josué Alberto Mendoza Zente, apodado el Smoking, murió luego que fuera atacado mientras que asistía a una iglesia evangélica ubicada en San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez, Guatemala. Según investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho tendría relación con la muerte de tres líderes de la clica Little Psycho Criminal todos del Barrio 18.

El 16 de noviembre de 2016 las autoridades reportaron que Mendoza se había fugado del sector 11 del Preventivo para Varones de la zona 18, presuntamente con ayuda de los Guardias del Sistema Penitenciario. Luego de su fuga continuó sus operaciones desde Tapachula, Chiapas, México.

Desde hace tres meses, Mendoza se mudó a San Francisco Zapotitlan, Suchitepéquez, lugar donde asistía a la iglesia “Casa del Alfarero”.

La base de datos la Policía Nacional Civil (PNC), da cuenta que Mendoza tenía 22 antecedentes y cuatro ordenes de aprehensión por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito y lesiones graves.

Mendoza Zente, no solo es uno de los líderes de la clica Little Psycho Criminal, también era propietario de taxis no autorizados o piratas que circulan en colonias Carolingia, Belén, Belencito, La Brigada, San José Las Rosas, Lo de Bran y San Ignacio del municipio de Mixco, asegura la PNC.

Negocio de taxis

Además, se le señalaba que cobraba extorsiones a los pilotos de buses de las rutas a Antigua Guatemala, Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y comerciantes en la zona 6 de Mixco.

Los investigadores detallaron que, tras la fuga, las colonias de la zona 6 y 7 de ese municipio aún eran lideradas por el Smoking.

Sin embargo, fue desterrado de la clica por ordenar extorsiones y crímenes sin consultar a los máximos líderes del Barrio 18. Como represalia, sus compañeros mataron a uno de sus hijos.

El conflicto entre los miembros de la clica se agravó, según la PNC, cuando el Smoking compró vehículos para que funcionen como taxis e ingresen a dichos sectores para trasladar usuarios.

“El Smoking prácticamente hizo sus negocios comprando taxis, pero no tiene derecho de operar en esas colonias y lo hace bajo de agua, pero eso es lo que ha creado una pugna con otros pandilleros que también tienen esos carros”, afirmó un agente policial.

El susor del Smoking fue Gustavo Adolfo Pirir García, el Hammer, quien murió el 1 de octubre aparentemente por problemas de salud. Las autoridades del Sistema Penitenciario dijeron que fue trasladado al Hospital Roosevelt ya que padecía de ulceras.

Pirir fue capturado el 28 septiembre de 2004 y es responsable de haber quemado un bus de la ruta a Ciudad Quetzal en 2011.

El pandillero fue condenado por los delitos de asociaciones Ilícitas, obstrucción extorsiva de tránsito, robo agravado, encubrimiento propio, posesión para el consumo, conspiración, extorsión, asesinato en grado de tentativa, asesinato.

En enero del 2019, Pirir fue señalado de ser el autor intelectual de la explosión de un artefacto en un autobús en la colonia Quinta Samayoa, zona 7. Siete personas resultaron heridas en el atentado contra un bus de la ruta 32.

El 9 de abril dentro del centro carcelario Fraijanes II, fueron asesinados José Daniel Galindo Meda, conocido como el Criminal; y Luis Humberto García Díaz, Viejo Strong, ambos integrantes de la clica Little Psycho Criminal y miembros de la Ruedita del Barrio 18, una especie de consejo que toma las decisiones dentro de la pandilla.

Las muertes de ambos podrían estar vinculadas a “un mal trabajo”, según las pesquisas Galindo Meda y García Diaz estuvieron a cargo de planificar el ataque armado contra la fiscal del Ministerio Público (MP), Miriam Reguero Sosa.

Las investigaciones apuntan a que Aldo Dupié Ochoa Mejía, “El Lobo”, líder de la Ruedita del Barrio 18, ordenó al “Criminal”, y “Viejo Strong” ultimar a Reguero Sosa.

Galindo Meda se encontraba recluido desde el 18 de mayo de 2022, por los delitos de robo agravado, comercio tráfico y almacenamiento ilícito de droga, portación ilegal de armas de fuego defensivas o deportivas, asesinato y depósito ilegal de arma de fuego. Mientras que García Díaz, se encontraba recluido desde la misma fecha por los delitos de obstrucción de tránsito, asesinato en grado de tentativa y conspiración.