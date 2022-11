Bronco en Guatemala: La peculiar razón por la que varios guatemaltecos escucharon el concierto afuera del Parque de la Industria

La agrupación mexicana se presentó ante los guatemaltecos el 10 de noviembre y tiene previsto dar dos presentaciónes más el 11 de noviembre en Xela, Quetzaltenango; y el 12 de noviembre en Cobán, Alta Verapaz.

Los conciertos son parte de la gira Se soltaron los caballos. El tour 2022 empezó a inicios del año y ya ha tenido presentaciones en distintas ciudades de México, Estados Unidos y Ecuador.

Durante su primera presentación en Guatemala como parte de su gira, admiradores de la banda publicaron en redes sociales lo que estaba sucediendo en el concierto y, aseguraron, que había problemas de sonido durante la presentación de Bronco.

Audio

Según usuarios de Twitter el concierto tuvo problemas de sonido para las localidades que estaban más alejadas del escenario, puesto que no se escuchaba a los cantantes.

El cibernauta @JLJimenez_ indicó que él no era experto en las producciones de conciertos, pero que estaban seguro que como mínimo debían ubicar audio adicional para mejorar la calidad de sonido ambiente, por la cantidad de asistentes.

Yo no soy productor de conciertos pero sí Músico experimentado. Y sé que cuando se tiene ese público, mínimo se tiene que ubicar audio adicional para mejorar la calidad del sonido ambiente (Bronco no tuvo la culpa) la productora tenía ese deber y les peló, querían ganar más. pic.twitter.com/DnLdNkRXFe — Jota Ele (@JLJimenez_) November 11, 2022

La imagen que compartió el usuario, mostró la cantidad de admiradores que se encontraban ayer por la noche en el Parque de la Industria y la distancia en la que estaban las personas del escenario.

Otra usuaria de Twitter, @susydla, publicó que no se escuchaba y tampoco se entendía lo que estaba cantando, manifestó su inconformidad con los hashtags #decepción, #traición, #lamentable.

Por medio de un tuit acompañado de un video @GaboGodinezDice, capturó el momento en el que los asistentes se quejaban de que no se escuchaba,unidos en una misma voz empezaron a decir: “¡No se oye, no se oye!”.

Concierto desde afuera

Pese al problema con el sonido, las personas que comentaron en redes sociales indicaron que desde temprano varios asistentes se estaban retirando del concierto y según los videos publicados, algunos de ellos se quedaron afuera junto con otras personas cantando las canciones.

Uno de los afectados, por la falta de sonido, @MoralesArmando afirmó: “Tuvimos que salirnos del concierto de Bronco porque en verdad se escuchaba fatal, pero afuera un hit”.

Tuvimos que salirnos del concierto de Bronco porque en verdad se escuchaba fatal, pero afuera el hit!! pic.twitter.com/3fWPVX0DL8 — ArmanDinDon (@MoraleslArmando) November 11, 2022

“Escuchar a Bronco en la calle con todos fue una sabía decisión” agregó @manttonu.

Escuchar a bronco en la calle con todos fue una sabia decisión 🔥 pic.twitter.com/q63DhQ4C9A — MANTTONU (@manttonu) November 11, 2022

En las imágenes y videos se pudo visualizar que afuera del Parque de la Industria, en el andén habían varias personas y presenciaron el concierto desde afuera.